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17:26 (мск), источник: Коммерсантъ

Правительство ФРГ заявило о поддержке «Северного потока-2»

Правительство Германии сообщило, что намерено оказывать политическую поддержку работающим над газопроводом «Северный поток-2» фирмам. Об этом говорится в ответе правительства ФРГ на депутатский запрос.

Источник: AFP 2020
Федеральному правительству неизвестно, как проект будет реализован с технической точки зрения, оно исходит из того, что проект «Северный поток-2» будет завершен. Правительство будет и дальше поддерживать политически задействованные в проекте фирмы.
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В ответе правительства также отмечено, что оно «по-прежнему позитивно оценивает проект» и рассматривает его в первую очередь как экономический. Там также сказано, что замедление строительства трубопровода, по мнению властей, не угрожает энергобезопасности ФРГ.

«Инфраструктура Германии достаточно диверсифицирована, чтобы обеспечить снабжение страны энергоресурсами во время приостановки строительства», — говорится в документе.

Напомним, в декабре США ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. В начале мая немецкая газета Handelsblatt сообщила, что Федеральное сетевое агентство ФРГ намерено отказать проекту в нераспространении на него норм европейского регулирования, так как проект не будет завершен к концу мая.

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