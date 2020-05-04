Лукашенко пообещал провести президентские выборы до конца лета

«У нас нет оснований здесь их (президентские выборы — ред.) переносить, нет возможности по конституции перенести эти выборы. Поэтому мы проведем выборы, в ближайшее время с датой определимся. Это будет точно летом. Крайний срок — конец августа», — сказал Лукашенко в понедельник во время переговоров в формате видеоконференции с президентом Молдавии Игорем Додоном. Его слова приводит Sputnik Беларусь.
Согласно календарю на сайте ЦИК, президентские выборы должны пройти в Белоруссии в 2020 году.
Как сообщала ранее РИА Новости глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина, 30 августа является единственной возможной датой для их проведения.
Основанием для переноса президентских выборов в Белоруссии на фоне пандемии COVID-19 может стать введение в стране режима ЧП, но с учетом нынешний ситуации это не произойдет, пояснила РИА Новости позже глава белорусского Центризбиркома.
Официально дата выборов президента в республике пока не назначена, это должен сделать парламент.