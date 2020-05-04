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16:33 (мск), источник: РИА Новости

Лукашенко пообещал провести президентские выборы до конца лета

МИНСК, 4 мая — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, несмотря на эпидемию нового коронавируса, выборы главы государства точно пройдут летом, дата будет определена в ближайшее время, но крайний срок голосования — конец августа.

Источник: РИА Новости

«У нас нет оснований здесь их (президентские выборы — ред.) переносить, нет возможности по конституции перенести эти выборы. Поэтому мы проведем выборы, в ближайшее время с датой определимся. Это будет точно летом. Крайний срок — конец августа», — сказал Лукашенко в понедельник во время переговоров в формате видеоконференции с президентом Молдавии Игорем Додоном. Его слова приводит Sputnik Беларусь.

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Согласно календарю на сайте ЦИК, президентские выборы должны пройти в Белоруссии в 2020 году.

Как сообщала ранее РИА Новости глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина, 30 августа является единственной возможной датой для их проведения.

Основанием для переноса президентских выборов в Белоруссии на фоне пандемии COVID-19 может стать введение в стране режима ЧП, но с учетом нынешний ситуации это не произойдет, пояснила РИА Новости позже глава белорусского Центризбиркома.

Официально дата выборов президента в республике пока не назначена, это должен сделать парламент.

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