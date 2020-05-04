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19:08 (мск), источник: Forbes

Великобритания заподозрила российских хакеров в попытке кражи данных о вакцине от COVID-19

Хакеры из России, Ирана и Китая стоят за кибератаками на исследовательские университеты, которые вели разработки для создания вакцины против коронавируса. К такому выводу пришли специалисты Национального центра кибербезопасности Великобритании.

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Источник: Reuters

Злоумышленники пытаются взломать сайты британских университетов и научных учреждений, чтобы украсть исследования, связанные с разработкой вакцины против коронавируса SARS-CoV-2, сообщило издание The Guardian со ссылкой на экспертов Национального центра кибербезопасности (NCSC).

Эксперты отметили, что доля таких атак выросла. За попытками взлома стоят такие страны как Россия, Иран, а также с большой долей вероятности Китай, пишет издание.
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Сейчас десятки университетов и учреждений ведут исследования, связанные с COVID-19 — начиная от тестов на антитела и заканчивая разработкой лекарств для экспериментального лечения. До сих пор ни одна атака не увенчалась успехом.

«Любая атака, которая направлена на усилия по борьбе с коронавирусом, предосудительна. Мы наблюдаем рост доли кибератак, связанных с коронавирусом, и наши эксперты работают круглосуточно, чтобы помочь организациям, на которые направлены эти действия», — сказал The Guardian представитель Национального центра кибербезопасности. Он добавил, что общий уровень кибератак против Великобритании со стороны преступников и государств во время пандемии остается стабильным.

С NCSC сотрудничает Оксфордский университет, который работает над созданием вакцины против коронавируса и уже начал тестировать ее на людях. Если вакцина покажет свою эффективность, то ее производством и распространением будет заниматься фармацевтическая группа AstraZeneca.

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Сотрудничество с NCSC необходимо, чтобы защитить исследования, связанные с COVID-19, рассказал представитель Оксфордского университета.

Бывший кибераналитик Национального агентства по борьбе с преступностью в Великобритании Джеймс Салливан не удивлен тому, что мишенью враждебно настроенных государств стали исследования нового коронавируса. «Пандемия приведет к росту таких кибератак», — считает он. «Мы уже сталкивались с таким в кампаниях по кибершпионажу и дезинформации. Есть риск, что все это усугубит политическую напряженность. Неудивительно, что все это происходит в области, связанной с разработкой вакцины, так как она очень конкурентная», — сказал эксперт.

Ирина Юзбекова

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