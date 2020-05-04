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21:43 (мск), источник: РИА Новости

В Тульской области ввели масочный режим

ВОРОНЕЖ, 4 мая — РИА Новости. Власти Тульской области рекомендуют жителям региона из-за ситуации с коронавирусной инфекцией носить на улице маски и другие средства защиты, сообщает областное правительство на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

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Скончалось1 356+76
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Инфицировано3 559 225+73 277
Скончалось249 520+3 395
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Источник: РИА Новости

Соответствующее дополнение в указ о мерах в период режима повышенной готовности внес 4 мая губернатор Алексей Дюмин.

«До 11 мая в Тульской области рекомендуется носить маски, респираторы или другие средства защиты органов дыхания на улице, в общественных местах, в помещениях общего пользования, в общественном транспорте, включая такси, и на предприятиях региона», — говорится в сообщении.

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Как информируют власти, министерство промышленности и науки Тульской области «организует производство и поставку масок в аптеки и магазины». Наличие же средств защиты в продаже возьмут под контроль управление Росздравнадзора по региону и областной комитет по предпринимательству и потребительскому рынку.

«Министерство труда и социальной защиты Тульской области до 6 мая определит перечень категорий граждан, которые получат маски бесплатно», — указывается в сообщении.

В Тульской области заболевание COVID-19 подтверждено у 1293 человек, 155 пациентов выздоровели. Умерли восемь пациентов с подтвержденным COVID-19, среди них подросток 17 лет и врач-терапевт. Кроме того, 93-летняя женщина, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, скончалась от хронического заболевания.

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