В Тульской области ввели масочный режим

Соответствующее дополнение в указ о мерах в период режима повышенной готовности внес 4 мая губернатор Алексей Дюмин.
«До 11 мая в Тульской области рекомендуется носить маски, респираторы или другие средства защиты органов дыхания на улице, в общественных местах, в помещениях общего пользования, в общественном транспорте, включая такси, и на предприятиях региона», — говорится в сообщении.
Как информируют власти, министерство промышленности и науки Тульской области «организует производство и поставку масок в аптеки и магазины». Наличие же средств защиты в продаже возьмут под контроль управление Росздравнадзора по региону и областной комитет по предпринимательству и потребительскому рынку.
«Министерство труда и социальной защиты Тульской области до 6 мая определит перечень категорий граждан, которые получат маски бесплатно», — указывается в сообщении.
В Тульской области заболевание COVID-19 подтверждено у 1293 человек, 155 пациентов выздоровели. Умерли восемь пациентов с подтвержденным COVID-19, среди них подросток 17 лет и