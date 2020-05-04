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22:35 (мск), источник: РИА Новости

Эрдоган пригрозил сирийской армии военными мерами

АНКАРА, 4 мая — РИА Новости, Алена Палажченко. Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не намерена терпеть нападения на северо-востоке Сирии со стороны ее правительственной армии и террористических организаций, предпримет при их продолжении военные меры.

Источник: РИА Новости

«Мы больше не будем терпеть продолжения нападений, которые нарушают наши договоренности по зоне безопасности (на севере Сирии). Если режим и террористическая организация не будут взяты под контроль, мы предпримем шаги», — сказал Эрдоган в телеобращении к нации.

Ситуация в сирийском Идлибе обострилась в конце февраля, когда террористы из группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ) начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Армия Сирии открыла ответный огонь. По информации Минобороны РФ, обстрелу подверглись и турецкие военные, которые не должны были там находиться.

После встречи президентов РФ и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана в Москве 5 марта ситуацию удалось отвести от опасной черты — стороны приняли совместный документ, в котором подтвердили приверженность «астанинскому» формату и объявили о режиме прекращения огня. Кроме того, Москва и Анкара договорились о совместном патрулировании важной трассы М-4.

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