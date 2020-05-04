22:35 (мск), источник: РИА Новости
Эрдоган пригрозил сирийской армии военными мерами
АНКАРА, 4 мая — РИА Новости, Алена Палажченко. Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не намерена терпеть нападения на
«Мы больше не будем терпеть продолжения нападений, которые нарушают наши договоренности по зоне безопасности (на севере Сирии). Если режим и террористическая организация не будут взяты под контроль, мы предпримем шаги», — сказал Эрдоган в телеобращении к нации.
Ситуация в сирийском Идлибе обострилась в конце февраля, когда террористы из группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ) начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Армия Сирии открыла ответный огонь. По информации Минобороны РФ, обстрелу подверглись и турецкие военные, которые не должны были там находиться.
После встречи президентов РФ и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана в Москве 5 марта ситуацию удалось отвести от опасной черты — стороны приняли совместный документ, в котором подтвердили приверженность «астанинскому» формату и объявили о режиме прекращения огня. Кроме того, Москва и Анкара договорились о совместном патрулировании важной трассы М-4.