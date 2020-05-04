Израиль выделит 60 миллионов долларов на разработку вакцины от COVID-19

Нетаньяху выступил на конференции, отметив, что конец эпидемии коронавируса далёк.
«В лучшем случае мы в конце начала. Как и все страны, Израиль сейчас пытается найти баланс между защитой здоровья наших граждан и предотвращением другого всплеска, и обеспечением возможности возобновления нашей экономики. Но, в конечном итоге, чтобы обеспечить общественное здоровье и национальное процветание, мы все должны работать вместе над улучшением диагностики, ускорением терапии и, в конечном итоге, разработкой вакцины», — приводит
«Поэтому Израиль сегодня берет на себя обязательство выделить 60 миллионов долларов на эти усилия. Мы надеемся сотрудничать с другими странами, чтобы использовать наши уникальные возможности для поиска решений на благо всех», — добавил он.
Ранее сообщалось, что ЕС на конференции доноров за 3 часа собрал 7,4 миллиарда евро на общую борьбу с COVID-19. С инициативой международного
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,3 миллиона случаев заражения, около 240 тысяч человек скончались.