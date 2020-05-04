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21:56 (мск), источник: РИА Новости

Израиль выделит 60 миллионов долларов на разработку вакцины от COVID-19

ТЕЛЬ-АВИВ, 4 мая — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна выделит 60 миллионов долларов для сфер диагностики, терапии и разработки лекарств и вакцины от коронавируса, сообщила пресс-служба премьера.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 21:32 MSK, 04.05
Инфицировано145 268+10 581
Скончалось1 356+76
Выздоровело18 095+1 456
Инфицировано3 559 225+73 277
Скончалось249 520+3 395
Выздоровело1 143 667+29 890
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Источник: РИА Новости

Нетаньяху выступил на конференции, отметив, что конец эпидемии коронавируса далёк.

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«В лучшем случае мы в конце начала. Как и все страны, Израиль сейчас пытается найти баланс между защитой здоровья наших граждан и предотвращением другого всплеска, и обеспечением возможности возобновления нашей экономики. Но, в конечном итоге, чтобы обеспечить общественное здоровье и национальное процветание, мы все должны работать вместе над улучшением диагностики, ускорением терапии и, в конечном итоге, разработкой вакцины», — приводит пресс-служба слова Нетаньяху.

«Поэтому Израиль сегодня берет на себя обязательство выделить 60 миллионов долларов на эти усилия. Мы надеемся сотрудничать с другими странами, чтобы использовать наши уникальные возможности для поиска решений на благо всех», — добавил он.

Ранее сообщалось, что ЕС на конференции доноров за 3 часа собрал 7,4 миллиарда евро на общую борьбу с COVID-19. С инициативой международного онлайн-марафона доноров «Глобальный ответ на коронавирус» 15 апреля выступила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,3 миллиона случаев заражения, около 240 тысяч человек скончались.

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