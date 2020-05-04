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22:10 (мск), источник: Lenta.Ru

Белый дом опроверг информацию о прогнозе об удвоении числа жертв коронавируса

Белый дом опроверг информацию о прогнозе об удвоении числа жертв коронавируса к 1 июня, который был ранее опубликован The New York Times. Об этом сообщает РИА Новости.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 21:32 MSK, 04.05
Инфицировано145 268+10 581
Скончалось1 356+76
Выздоровело18 095+1 456
Инфицировано3 559 225+73 277
Скончалось249 520+3 395
Выздоровело1 143 667+29 890
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Источник: AP 2020

Как заявил представитель Белого дома Джадд Дир, опубликованный документ не представляли рабочей группе по коронавирусу, межведомственное согласование он также не проходил.

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«Эти данные также не отражают какие-либо модели рабочей группы или данные, которые она проанализировала», — добавил он. При этом Дир подтвердил, что прогноз подготовили в Центре по контролю и профилактике заболеваний США.

Ранее The New York Times со ссылкой на администрацию президента страны Дональда Трампа опубликовала прогноз, согласно которому к 1 июня число жертв коронавируса в США увеличится до трех тысяч погибших в день. В документе также говорится, что ежедневно в стране будут выявлять около 200 тысяч новых случаев заражения против 25 тысяч зараженных за сутки на данный момент.

По последним данным, в США насчитывается более 1,1 миллиона случаев заражения коронавирусом. Из них 68,2 тысячи человек умерли, еще 180,3 тысячи — вылечились. Всего в мире более 3,5 миллионов случаев заболевания COVID-19.

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Как выглядит коронавирус?
Источник:©Аргументы и факты
Карта распространения COVID-19 в мире. По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 21:32 MSK, 04.05
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