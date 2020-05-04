Белый дом опроверг информацию о прогнозе об удвоении числа жертв коронавируса

Как заявил представитель Белого дома Джадд Дир, опубликованный документ не представляли рабочей группе по коронавирусу, межведомственное согласование он также не проходил.
«Эти данные также не отражают какие-либо модели рабочей группы или данные, которые она проанализировала», — добавил он. При этом Дир подтвердил, что прогноз подготовили в Центре по контролю и профилактике заболеваний США.
Ранее The New York Times со ссылкой на администрацию президента страны Дональда Трампа опубликовала прогноз, согласно которому к 1 июня число жертв коронавируса в США увеличится до трех тысяч погибших в день. В документе также говорится, что ежедневно в стране будут выявлять около 200 тысяч новых случаев заражения против 25 тысяч зараженных за сутки на данный момент.
По последним данным, в США насчитывается более 1,1 миллиона случаев заражения коронавирусом. Из них 68,2 тысячи человек умерли, еще 180,3 тысячи — вылечились. Всего в мире более 3,5 миллионов случаев заболевания COVID-19.