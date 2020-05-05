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03:26 (мск), источник: РИА Новости

В Китае за сутки выявили один случай COVID-19

ПЕКИН, 5 мая — РИА Новости. Китай выявил лишь один новый случай заражения коронавирусом за минувшие сутки, выздоровели 87 пациентов, летальных исходов не было, следует из сообщения госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 03:32 MSK, 05.05
Инфицировано145 268+10 581
Скончалось1 356+76
Выздоровело18 095+1 456
Инфицировано3 580 247+74 486
Скончалось251 365+3 934
Выздоровело1 162 563+37 459
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Источник: РИА Новости

Единственный случай заражения зарегистрирован в Шанхае, он ввозной. В общей сложности в Китае было выявлено 1676 ввозных случаев коронавирусной инфекции, все еще болеют 325 человек, 5 находятся в тяжелом состоянии, 1351 пациент выздоровел, ни один человек, въехавший в Китай зараженным из-за границы, не умер.

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«Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 82 881 подтвержденном случае заражения новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 395 человек (29 человек находится в тяжелом состоянии), 77 853 человека выписаны из больниц, 4633 скончались», — говорится в сообщении.

С 1 апреля власти страны начали публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни, за последние сутки выявлено 15 таких случаев, все локальные. За минувшие сутки из-под карантина выпущены 30 человек, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под наблюдением остаются 947 бессимптомных носителей.

В провинции Хубэй, очаге эпидемии, за сутки не выявлено ни одного случая заражения или смерти, в больницах нет ни одного пациента с коронавирусной инфекцией.

Отдельно в Гонконге выявлено 1040 случаев заражения (из них четыре человека скончались, 900 выздоровели), в Макао выявили 45 случаев (39 уже выписаны), на Тайване заразились 438 человек (шесть скончались, 334 вылечились).

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже заболевание получило официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию нового коронавируса в мире. Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР 29 марта заявил, что распространение эпидемии в стране в целом остановлено.

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Источник:©Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Карта распространения COVID-19 в мире. По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 03:32 MSK, 05.05
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