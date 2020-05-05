В Китае за сутки выявили один случай COVID-19

Единственный случай заражения зарегистрирован в Шанхае, он ввозной. В общей сложности в Китае было выявлено 1676 ввозных случаев коронавирусной инфекции, все еще болеют 325 человек, 5 находятся в тяжелом состоянии, 1351 пациент выздоровел, ни один человек, въехавший в Китай зараженным из-за границы, не умер.
«Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 82 881 подтвержденном случае заражения новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 395 человек (29 человек находится в тяжелом состоянии), 77 853 человека выписаны из больниц, 4633 скончались», — говорится в сообщении.
С 1 апреля власти страны начали публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни, за последние сутки выявлено 15 таких случаев, все локальные. За минувшие сутки из-под карантина выпущены 30 человек, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под наблюдением остаются 947 бессимптомных носителей.
В провинции Хубэй, очаге эпидемии, за сутки не выявлено ни одного случая заражения или смерти, в больницах нет ни одного пациента с коронавирусной инфекцией.
Отдельно в Гонконге выявлено 1040 случаев заражения (из них четыре человека скончались, 900 выздоровели), в Макао выявили 45 случаев (39 уже выписаны), на Тайване заразились 438 человек (шесть скончались, 334 вылечились).
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже заболевание получило официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию нового коронавируса в мире. Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР 29 марта заявил, что распространение эпидемии в стране в целом остановлено.