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12:29 (мск), источник: Известия

Минкомсвязь предлагает разрешить подписывать ряд сделок через «Госуслуги»

В условиях распространения COVID-19 Минкомсвязь России предлагает разрешить ряд сделок с использованием портала «Госуслуги». Проект опубликован на портале нормативных актов.

Источник: Известия

Предполагается, что это будет система, обеспечивающая создание и применение «неквалифицированной электронной подписи» для физических лиц с использованием единой системы идентификации и аутентификации и портала «Госуслуги».

Воспользоваться новым сервисом можно будет при заключении договоров аренды федерального имущества, предоставлении налоговой отчетности, при подписании документов по трудоустройству и для некоторых других действий, список которых определит Минкомсвязь.

При нарушении ключа конфиденциальности, а также в случае его новой выдачи можно будет аннулировать сертификат ключа проверки электронной подписи.

По мнению авторов проекта, сервис позволит повысить эффективность, безопасность и удобство использования электронной подписи дистанционным способом посредством инфраструктуры электронного правительства.

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28 декабря президент России Владимир Путин подписал закон о совершенствовании регулирования в сфере электронной подписи.

По закону аккредитованный удостоверяющий центр наделен полномочиями по хранению ключа электронной подписи и подписанию соответствующих электронных документов по поручению владельца квалифицированного сертификата.

Также правки касаются ужесточения требований к порядку аккредитации удостоверяющих центров и к их работе посредством увеличения необходимого порога собственного капитала центра до 100 млн рублей. Кроме того, усиливается страховая ответственность деятельности центра, однако срок аккредитации сокращается до трех лет.

Электронная цифровая подпись (ЭЦП) — эквивалент обычной подписи от руки. Она вносит криптографические преобразования в документ, оставляя на нем своеобразный цифровой след владельца. В настоящее время существует три вида электронных подписей: простая, усиленная неквалифицированная и усиленная квалифицированная.

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