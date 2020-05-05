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09:09 (мск), источник: ТАСС

Ким Чен Ын награжден российской юбилейной медалью Победы

ПХЕНЬЯН, 5 мая. /ТАСС/. Председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына наградили российской юбилейной медалью Победы в преддверии 75-й годовщины этого события за большой вклад в увековечение памяти советских солдат, погибших в 1945 году при освобождении Кореи. Об этом сообщило во вторник посольство России в Пхеньяне на своей странице в Facebook.

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«В соответствии с указом президента Российской Федерации, председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын награжден юбилейной медалью “75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов” за большой личный вклад в увековечение памяти погибших и погребенных на территории КНДР советских граждан и проявленную заботу о сохранности захоронений и мемориалов советских воинов в Корейской Народно-Демократической Республике», — сообщило российское диппредставительство.

Отмечается, что медаль в торжественной обстановке передал 5 мая посол России Александр Мацегора министру иностранных дел КНДР Ли Сон Гвону во Дворце съездов Мансудэ в Пхеньяне.

После церемонии передачи медали российский посол и корейский министр иностранных дел провели краткую беседу, «в ходе которой был подтвержден настрой на продолжение активных усилий по последовательной реализации достигнутых в апреле 2019 года во Владивостоке договоренностей руководителей двух стран, нацеленных на дальнейшее развитие и укрепление многогранного российско-корейского сотрудничества».

По информации посольства, на территории КНДР находятся 11 братских и 345 отдельных могил, в которых погребены 1 375 советских военнослужащих. В боях за освобождение Кореи в 1945 году погибли и умерли от ран более 4,7 тыс. советских солдат.

Одной из главных достопримечательностей Пхеньяна является монумент Освобождения — это расположенный на сопке Моранбон в центре корейской столицы памятник советским военным, погибшим в боях за освобождение Кореи от японской оккупации в 1945 году.

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