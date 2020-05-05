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09:42 (мск), источник: РИА Новости

Регионы на год освободили от платежей по бюджетным кредитам

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об освобождении регионов от уплаты платежей по бюджетным кредитам в 2020 году из-за распространения новой коронавирусной инфекции. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:40 MSK, 05.05
Инфицировано155 370+10 102
Скончалось1 451+95
Выздоровело19 865+1 770
Инфицировано3 585 357+65 456
Скончалось251 595+3 965
Выздоровело1 168 355+38 521
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Источник: РИА Новости

«В 2020 году регионы полностью освобождаются от погашения долга. В 2021—2024 годах будут выплачивать по 5% задолженности ежегодно, в 2025—2029 годах — остаток равными долями с возможностью досрочного погашения», — говорится в справке к документу.

Средства, которые освободятся в 2020 году, субъекты смогут направлять на борьбу с коронавирусом, а также на компенсацию снижения налоговых и неналоговых доходов. Это позволит обеспечить устойчивость бюджетов регионов в условиях непростой социально-экономической ситуации.

В России COVID-19 диагностировали у 145 286 человек, из них 1356 погибли, более 18 тысяч вылечились. В мире, по данным Всемирной организации здравоохранения, коронавирусом заразились как минимум 3,3 миллиона человек, 240 тысяч из них скончались.

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