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14:44 (мск), источник: РИА Новости

Лукашенко рассказал о ситуации с коронавирусом в Белоруссии

МИНСК, 5 мая — РИА новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что число человек, у которых был выявлен новый коронавирус, достигло в стране 18,35 тысячи на данный момент.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 15:32 MSK, 05.05
Инфицировано155 370+10 102
Скончалось1 451+95
Выздоровело19 865+1 770
Инфицировано3 603 217+77 039
Скончалось252 102+4 131
Выздоровело1 174 006+40 927
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Источник: AP 2020

В Белоруссии по состоянию на понедельник число выявленных случаев COVID-19 за сутки выросло на 784 — до 17489, скончались еще четыре пациента, всего умерших — 103.

По словам Лукашенко, в Белоруссии на данный момент зафиксировано 18350 человек, у которых выявлен коронавирус. «Это всего 8,7% от всех тестируемых. Тестируемых у нас на утро было 211369 за два с половиной месяца», — цитирует Лукашенко Sputnik Беларусь.

При этом президент подчеркнул, что данное соотношение в других странах хуже, чем в Белоруссии. По состоянию на утро вторника в стране было около сотни умерших от ряда болезней, осложненных коронавирусом, добавил белорусский лидер.
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Президент также ответил на критику, что в Белоруссии якобы мало тестируют людей на заражение коронавирусом. Согласно озвученным главой государства данным, республика на данный момент находится на втором месте в мире по количеству тестов — 22,5 тысячи на миллион человек населения. На первом месте Россия с 29,5 тысячи тестов на миллион жителей, на третьем — США с 22 тысячами.

Лукашенко также обратил внимание, что тестирование — это не главное, тем более что оно порой неточное, особенно так было в начале пандемии. «Может быть, сейчас получше. Тестам надо еще доверять, но проверять. Что мы и делали часто: берем белорусские, российские, китайские, американские и прочие. Информация разная», — цитирует белорусского лидера Sputnik Беларусь.

По его словам, объем проводимых в Белоруссии тестов позволяет выявлять достаточное количество людей, заразившихся вирусом. «Но сегодня не тесты главное. Сегодня в этой всей реальной борьбе за человека, лечении людей важны пневмонии. Люди болеют пневмониями. Это важнейший вопрос», — подчеркнул президент.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,43 миллиона случаев заражения, около 240 тысяч человек скончались.

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