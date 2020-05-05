16:37 (мск), источник: РИА Новости
На Украине рассказали о процедуре экстрадиции Януковича
КИЕВ, 5 мая — РИА Новости. Заочный арест
Ранее адвокат Януковича Виталий Сердюк сообщил РИА Новости, что Печерский районный суд Киева заочно арестовал на два месяца
«Указанное решение суда дает право стороне обвинения начать в отношении Виктора Януковича процедуру экстрадиции. Также прокуроры будут обращаться в суд за разрешением на осуществление специального досудебного расследования (in absentia) (заочного досудебного расследования — ред.)», — говорится в сообщении.
В офисе генпрокурора напомнили, что в рамках данного дела расследуются «обстоятельства захвата Януковичем в период сентября — октября 2010 года государственной власти путем совершения действий, направленных на незаконное увеличение объема его властных полномочий, как президента Украины», вследствие возвращения «неконституционным способом» действия конституции Украины от 28 июня 1996 года.
Ранее защита
Ранее служба безопасности Украины предъявила главе конституционного суда Юрию Баулину подозрения в злоупотреблении властью. Главу конституционного суда обвинили в том, что он и возглавляемый им суд в 2010 году содействовали Януковичу в «антиконституционном захвате власти», что выразилось в расширении полномочий тогдашнего главы государства. Как сообщили украинские СМИ, все судьи КС были допрошены сотрудниками СБУ в качестве свидетелей по этому делу.
После «оранжевой революции» в 2004 году на Украине была введена