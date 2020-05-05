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22:55 (мск), источник: РИА Новости

В Таиланде задержали семерых россиян за нарушение режима ЧС

БАНГКОК, 5 мая — РИА Новости. Таиландская полиция задержала семерых россиян на острове Пханган (Ко Пханган) на юге страны за нарушение режима чрезвычайного положения и комендантского часа, сообщил РИА Новости во вторник заведующий консульским отделом посольства России в Бангкоке Владимир Пронин.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 22:32 MSK, 05.05
Инфицировано155 370+10 102
Скончалось1 451+95
Выздоровело19 865+1 770
Инфицировано3 640 835+69 220
Скончалось255 096+4 962
Выздоровело1 186 730+41 323
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Источник: AP 2020

«Мы получили предварительную информацию о том, что на острове Пханган задержаны семеро россиян — четверо мужчин и три женщины — за нарушение комендантского часа. Сейчас мы выясняем обстоятельства задержания», — сообщил агентству дипломат.

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Газета Bangkok Post во вторник опубликовала новость о том, что на острове Пханган, находящемся вблизи более крупного острова Самуи, относящегося к провинции Сураттхани, задержаны семеро россиян, устроивших, по информации газеты, вечеринку после 22.00 и мешавших соседям громкой музыкой и шумным весельем. В Таиланде в связи с пандемией коронавирусной инфекции действует комендантский час с 22.00 до 04.00, во время которого полностью запрещен выход из домов на улицу и любые собрания, в том числе для распития спиртных напитков.

Вечеринка, организованная россиянами, проходила в частном доме, однако этот факт не освобождает граждан РФ от ответственности — по Закону о чрезвычайном положении им грозит до двух лет тюрьмы и/или денежный штраф в размере 40 тыс таиландских бат (1,3 тыс долларов), пишет газета. Кроме того, по данным издания, полиция нашла у нарушителей комендантского часа некоторое количество марихуаны, что может повести за собой отдельные обвинения в хранении наркотиков.

Остров Пханган всемирно известен своими ежемесячными «Вечеринками полной Луны» (Full Moon Parties), которые сейчас временно запрещены из-за пандемии коронавируса.

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