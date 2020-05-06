03:31 (мск), источник: Коммерсантъ
Коронавирус непреодолимой силы
В Совете федерации предложили признать эпидемию
Сенатор уточнил при этом, что признание коронавируса непреодолимой силой не может быть универсальным для всех категорий должников. По словам господина Федорова, такое предложение рассматривается рабочей группой Совфеда, которая до 15 мая должна представить варианты изменения законодательства, необходимые в связи с воздействием на экономику эпидемии коронавируса.
С предложением о признании сложившейся в стране ситуации с коронавирусом обстоятельством непреодолимой силы для освобождения компаний от ряда платежей, в том числе по аренде, в рабочую группу СФ обратились несколько сенаторов и представителей субъектов РФ, сообщил господин Федоров. «Мы пока исходим из того, что признание распространения новой коронавирусной инфекции обстоятельством непреодолимой силы не может быть универсальным для всех категорий должников, независимо от типа их деятельности, условий ее осуществления, в том числе региона, в котором действует организация», — сказал первый зампредседателя Совета федерации.
Существование обстоятельств непреодолимой силы должно быть установлено с учетом обстоятельств конкретного дела. В том числе срока исполнения обязательства, характера неисполненного обязательства, разумности и добросовестности действий должника
и т. д.
По его словам, к работе над изменением законодательства привлечены эксперты, представители федеральных органов исполнительной власти.
«Во все субъекты РФ были направлены письма с просьбой представить предложения по поддержке экономики регионов, их обобщил комитет по экономической политике. К 15 мая планируется представление доклада рабочей группы председателю Совета федерации», — отметил сенатор.
Напомним, что ранее с предложением признавать пандемию коронавируса обстоятельством непреодолимой силы в ходе судебных споров выступал председатель «Единой России», зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.
Если не такая пандемия, то что тогда непреодолимая сила? Обычно это всегда природные явления и акты власти. В данном случае это и то и другое.
Глава
Как уточняется на сайте Московской ТПП, в соответствии с законом и со сложившейся судебной практикой, «к обстоятельствам непреодолимой силы не могут быть отнесены предпринимательские риски, в частности ухудшение экономического состояния предприятия,
Кроме предложения признать эпидемию обстоятельством непреодолимой силы рабочая группа рассматривает и другие меры. По словам господина Федорова, ряд регионов предлагает продлить срок действия ЕНВД (единый налог на вмененный доход.— «Ъ») и перенести срок обязательной маркировки отдельных видов товаров (табачной продукции, духов и туалетной воды, шин и покрышек, а также некоторых видов одежды). Кроме того, регионы предлагают освободить предприятия медицинской промышленности от уплаты НДС при ввозе импортных комплектующих для производства медицинской техники и ввести на 2020 год мораторий на привлечение субъектов РФ к ответственности за неисполнение обязательств по соглашению с Минфином о реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам. «Поскольку, согласно Конституции РФ, на законопроекты, принятие которых повлияет на доходы бюджета, требуется заключение правительства, указанные вопросы в настоящее время профильными комитетами Совета федерации прорабатываются с Минфином России», — отметил господин Федоров.
Ангелина Галанина.