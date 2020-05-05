«Цифровой прорыв» запускает IT-марафон среди 12 тысяч участников

«Цифровой прорыв» — самое масштабное командное соревнование для профессионалов в сфере цифровой экономики России, которое развивает IT-специалистов и целые команды, способные к созданию и внедрению цифровых продуктов.
В рамках конкурса 5 мая по всей России стартовал крупнейший IT-марафон. Он состоит из онлайн-чемпионата, в котором смогут принять участие индивидуальные разработчики, и двух онлайн-хакатонов для уже сформированных команд.
Сейчас в России некоторые компании проводят хакатоны в формате онлайн, но онлайн-чемпионат проводится впервые в нашей стране в рамках конкурса «Цифровой прорыв». Для того, чтобы стать участником IT-марафона, необходимо пройти регистрацию на официальном сайте конкурса — цифровойпрорыв.рф.
Призовой фонд IT-марафона составит 5 000 000 рублей.
«Два онлайн-хакатона “Цифрового прорыва” пройдут с 5 по 7 июня и с 19 по 21 июня. Конкурс объединит на своей площадке самое масштабное сообщество IT-специалистов: от профессионалов до новичков. Вовлечение новых кадров в цифровую экономику и “прокачка” IT-специалистов позволят снизить “кадровый голод” в сфере информационных технологий. Важным нововведением этого года стал онлайн-этап конкурса. Участники смогут заранее подготовиться к очным этапам и проверить свои способности, не выходя из дома. Это прекрасная возможность для талантливых IT-специалистов из всех регионов страны проявить себя в рамках большого онлайн-конкурса, где бы они не проживали», — комментирует Алексей Комиссаров, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей».
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Особое внимание в этом году уделено проработке кейсов, которые будут сформированы как представителями субъектов Российской Федерации, так и крупнейшими IT-предприятиями и госкорпорациями.
Задачи онлайн-хакатонов будет представлены по 5 направлениям, в рамках каждого из них будет поставлено по 1 задаче.
В каждом онлайн-хакатоне может принять участие до 200 команд по 3−5 человек. Если команды нет, то ее можно найти среди участников, для этого необходимо перейти на сайте в раздел «Поиск команды». Вместе с командой участникам предстоит ощутить атмосферу классического хакатона у себя дома и за двое суток представить готовые варианты решений одной из предложенных партнерами конкурса задач.
Усилия того стоят, ведь это не только возможность проверить свои силы, пообщаться с лучшими экспертами, громко заявить о себе и своей команде, но и возможность получить ценные призы от партнеров конкурса.
«Решения, которые могут предложить участники конкурса “Цифровой прорыв” именно сейчас, очень важны как для IT-отрасли в целом, так и для каждой компании-партнера в отдельности. Текущая ситуация стала мощным толчком для развития технологий, а все, кто мог хоть каким-то образом уйти в онлайн, — сделали это. Рунет стал центральной площадкой для бизнеса, коммуникаций, образования и многого другого. Появилось множество технологических проблем и задач, которые необходимо решать оперативно и качественно. В связи с этим было принято решение о создании онлайн-этапа конкурса “Цифровой прорыв”. Для компаний-партнеров онлайн-хакатон — это возможность уже сейчас, не дожидаясь очных мероприятий, присмотреться к будущим сотрудникам, найти для себя лучших специалистов и начать решать кадровые задачи», — пояснил Сергей Плуготаренко, директор «РАЭК», руководитель проектного офиса конкурса «Цифровой прорыв».
С 25 июня по 25 июля на специализированной платформе технологического партнера конкурса Mail.ru Group будет запущен онлайн-чемпионат для индивидуальных участников.
В течение месяца каждый сможет попробовать решить одну из предложенных задач от партнеров проекта, которые будут связаны с обработкой больших массивов данных: Machine Learning, Big Data, Искусственный Интеллект. Победители чемпионата получат денежные призы и приглашение в финал конкурса «Цифровой прорыв».
«Большая часть повседневных задач резко перетекла в онлайн — и технологические решения стали еще более важны для общества. Мы всегда поддерживали инициативы, направленные на развитие IT-отрасли в России, и сегодня рады предоставить свои технологические ресурсы для конкурса “Цифровой прорыв”, в том числе нашу платформу для проведения онлайн-чемпионатов, облачные решения, возможности социальных сетей и экспертизу от ведущих специалистов компании. IT-рынок испытывает серьезный дефицит профессионалов, и благодаря онлайн-формату конкурс станет еще более доступным. Еще больше талантливых специалистов смогут заявить о себе в индустрии, внести вклад в разработку и внедрение передовых решений, которые сделают жизнь людей проще и удобнее», — комментирует Владимир Габриелян, первый заместитель генерального директора Mail.ru Group.
Участникам еще только предстоит встретиться на очных региональных этапах, а пока у них есть уникальная возможность попробовать свои силы на онлайн-соревнованиях.