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21:16 (мск), источник: Lenta.Ru

Чехия захотела нормализовать отношения с Россией

Прага захотела нормализовать отношения с Москвой. По крайней мере МИД Чехии по дипломатическим каналам направил партнерам в Россию ноту с предложениями начать консультации об урегулировании споров во взаимных отношениях, которые обострились на фоне демонтажа памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу, пишет ТАСС.

Источник: Reuters

По словам главы ведомства Томаша Петршичека, российская сторона пока не ответила, однако говорила о такой возможности урегулирования в СМИ. Консультации, добавил министр, являются стандартным механизмом, который предусмотрен договором о дружеских отношениях и сотрудничестве между Чехией и Россией.

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Министр также отверг обвинения в нарушении Чехией обязательств, проистекающих из действующих договоров с Россией, и предупредил от попыток иностранного вмешательства во внутренние дела республики.

Памятник Коневу в Праге снесли 3 апреля. В связи с этим 10 апреля Следственный комитет России возбудил уголовное дело по части третьей статьи 354.1 УК РФ («Осквернение символов воинской славы России, совершенное публично»). В МИД Чехии в ответ заявили, что считают недопустимым преследование своих чиновников иностранным государством.

В 2017 году в Чехии пересмотрели роль Конева в истории. Помимо сведений о роли полководца в освобождении Праги от фашистов в 1945 году, на табличке памятника появилось упоминание о подавлении венгерского восстания 1956 года и подготовке ввода войск в Чехословакию в 1968-м.

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