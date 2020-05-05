Чехия захотела нормализовать отношения с Россией

По словам главы ведомства Томаша Петршичека, российская сторона пока не ответила, однако говорила о такой возможности урегулирования в СМИ. Консультации, добавил министр, являются стандартным механизмом, который предусмотрен договором о дружеских отношениях и сотрудничестве между Чехией и Россией.
Министр также отверг обвинения в нарушении Чехией обязательств, проистекающих из действующих договоров с Россией, и предупредил от попыток иностранного вмешательства во внутренние дела республики.
Памятник Коневу в Праге снесли 3 апреля. В связи с этим 10 апреля Следственный комитет России возбудил уголовное дело по части третьей статьи 354.1 УК РФ («Осквернение символов воинской славы России, совершенное публично»). В МИД Чехии в ответ заявили, что считают недопустимым преследование своих чиновников иностранным государством.
В 2017 году в Чехии пересмотрели роль Конева в истории. Помимо сведений о роли полководца в освобождении Праги от фашистов в 1945 году, на табличке памятника появилось упоминание о подавлении венгерского восстания 1956 года и подготовке ввода войск в Чехословакию в 1968-м.