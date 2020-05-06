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02:30 (мск), источник: Коммерсантъ

Америку примиряют с новой летальностью

Соединенным Штатам пообещали десятки тысяч новых смертей из-за отмены карантина.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 02:32 MSK, 06.05
Инфицировано155 370+10 102
Скончалось1 451+95
Выздоровело19 865+1 770
Инфицировано3 659 271+79 024
Скончалось256 894+5 529
Выздоровело1 197 340+34 777
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Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Пока власти Соединенных Штатов постепенно снимают введенные в рамках карантина ограничения, ученые делают неутешительные прогнозы. По мнению экспертов Института оценки показателей здоровья Вашингтонского университета (IHME), на данные которого часто ссылались в Белом доме, из-за COVID-19 в стране могут погибнуть до 134 тыс. человек — это почти вдвое больше, чем те же ученые прогнозировали всего месяц назад. «Ъ» изучал, какую цену США могут заплатить за желание как можно скорее восстановить экономическую активность.

3 тыс. смертей от COVID-19 в день — именно такие показатели к 1 июня 2020 года содержатся в другом прогнозе, сделанном в Университете Джонса Хопкинса. Эти цифры приводятся в материале американской администрации для внутреннего пользования, доступ к которому удалось получить журналистам The New York Times.

Это рост смертей почти на 50% — за прошедшую неделю в стране в среднем умирали по 2 тыс. человек в день.

Таким образом, оба прогноза, на которые любят ссылаться американские власти, — IHME и университета Джонса Хопкинса — предрекают рост и числа зараженных, и числа погибших.

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Формально прогноз экспертов IHME, которые всего месяц назад предрекали 72,4 тыс. смертей от эпидемии, а теперь говорят о 134 тыс. жертв, выглядит более мрачным. Но по факту их оценка по сравнению с результатами исследований Университета Джонса Хопкинса весьма оптимистична. «Наши цифры совсем не такие. Тут речь идет о том, предрекает ли модель масштабные эпидемии вроде нью-йоркской в других штатах. Мы такого не предрекаем, потому что учитываем растущую температуру, увеличение числа тестов и отслеживание контактов инфицированных. По нашим оценкам, все это достаточно сильно затормозит распространение, и 3 тыс. ежедневных смертей к июню не будет», — пояснил в разговоре с журналистами руководитель IHME Кристофер Мюррей.

Он отметил, что удвоение числа зараженных в модели IHME объясняется так: ученые впервые учитывали данные четырех операторов мобильной связи, которые однозначно показывают: американцы стали гораздо чаще выходить на улицу.

Именно эта возросшая мобильность вкупе с «преждевременным ослаблением мер социального дистанцирования» принесет Америке десятки тысяч новых смертей.

«Нам всем необходимо найти такой способ постепенно облегчать ограничения по социальному дистанцированию, чтобы он не приводил к скачкам числа инфицированных или даже к полноценному восстановлению эпидемии», — рассказал господин Мюррей в эфире CNN.

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Комментируя появление документа, заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир заявил, что полученный журналистами документ с прогнозом Университета Джонса Хопкинса — не документ Белого дома и он не был представлен совету по борьбе с эпидемией. В самом университете пояснили, что этот документ был составлен для властей с целью проработки различных сценариев и считать его полноценным прогнозом нельзя.

Господин Джадд также заверил журналистов в состоятельности представленных Белым домом рекомендаций по выходу из карантина. По словам чиновника, речь идет об «основанном на научном методе подходе, одобренном главными государственными экспертами в области здравоохранения и борьбе с инфекционными заболеваниями».

«Сбережение здоровья американского народа остается главной задачей президента Трампа. Так будет и дальше, на этапе, когда мы отслеживаем попытки властей штатов ослабить ограничения», — заявил господин Джадд.

В частности, штаты Флорида, Калифорния, Индиана, Небраска и Южная Каролина уже ослабили или готовятся ослабить некоторые ограничения. Цель — смягчить удар по экономике и удовлетворить потребности части общества, недовольной карантинными мерами.
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Эта недовольная часть общества молчать отказывается — например, в Калифорнии городские советы двух прибрежных городов (Дейна-Пойнт и Хантингтон-Бич) собрались на экстренные заседания после указа губернатора Гэвина Ньюсома о закрытии местных пляжей. Они выполнили указание губернатора, однако после голосования поручили прокурорам использовать все возможные юридические инструменты для оспаривания этого решения.

В частности, мэр Хантингтон-Бич Лин Семета добивается временного судебного запрета на исполнение решения господина Ньюсома, пока ситуацию нельзя будет оценить объективно. «В нашем округе один из самых низких уровней смертности от COVID-19 во всей Калифорнии. Поэтому я считаю, что решение властей штата основано не на фактах, а на политических соображениях. Это противоречит заявленной губернатором цели руководствоваться наукой и фактами в борьбе с этой ужасной глобальной эпидемией», — пояснила решение городского совета госпожа Семета. По ее словам, город вложил значительные средства в обеспечение социального дистанцирования на пляжах, и горожане следуют обнародованным рекомендациям.

Впрочем, пока в своих действиях и прогнозах до конца не уверены ни власти, ни ученые. Заканчивая общение с журналистами, Кристофер Мюррей из IHME заметил, что эксперты института полагают: повышение температуры на один градус по Цельсию снижает уровень передачи вируса на 2%. «Но уверены ли мы в этом? Нет», — признался господин Мюррей.

Алексей Наумов.

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