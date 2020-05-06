02:30 (мск), источник: Коммерсантъ
Америку примиряют с новой летальностью
Соединенным Штатам пообещали десятки тысяч новых смертей
Пока власти Соединенных Штатов постепенно снимают введенные в рамках карантина ограничения, ученые делают неутешительные прогнозы. По мнению экспертов Института оценки показателей здоровья Вашингтонского университета (IHME), на данные которого часто ссылались в Белом доме,
3 тыс. смертей от COVID-19 в день — именно такие показатели к 1 июня 2020 года содержатся в другом прогнозе, сделанном в Университете Джонса Хопкинса. Эти цифры приводятся в материале американской администрации для внутреннего пользования, доступ к которому удалось получить журналистам The New York Times.
Таким образом, оба прогноза, на которые любят ссылаться американские власти, — IHME и университета Джонса Хопкинса — предрекают рост и числа зараженных, и числа погибших.
Формально прогноз экспертов IHME, которые всего месяц назад предрекали 72,4 тыс. смертей от эпидемии, а теперь говорят о 134 тыс. жертв, выглядит более мрачным. Но по факту их оценка по сравнению с результатами исследований Университета Джонса Хопкинса весьма оптимистична. «Наши цифры совсем не такие. Тут речь идет о том, предрекает ли модель масштабные эпидемии вроде
Он отметил, что удвоение числа зараженных в модели IHME объясняется так: ученые впервые учитывали данные четырех операторов мобильной связи, которые однозначно показывают: американцы стали гораздо чаще выходить на улицу.
«Нам всем необходимо найти такой способ постепенно облегчать ограничения по социальному дистанцированию, чтобы он не приводил к скачкам числа инфицированных или даже к полноценному восстановлению эпидемии», — рассказал господин Мюррей в эфире CNN.
Комментируя появление документа, заместитель
Господин Джадд также заверил журналистов в состоятельности представленных Белым домом рекомендаций по выходу из карантина. По словам чиновника, речь идет об «основанном на научном методе подходе, одобренном главными государственными экспертами в области здравоохранения и борьбе с инфекционными заболеваниями».
«Сбережение здоровья американского народа остается главной задачей президента Трампа. Так будет и дальше, на этапе, когда мы отслеживаем попытки властей штатов ослабить ограничения», — заявил господин Джадд.
Эта недовольная часть общества молчать отказывается — например, в Калифорнии городские советы двух прибрежных городов (Дейна-Пойнт и Хантингтон-Бич) собрались на экстренные заседания после указа губернатора Гэвина Ньюсома о закрытии местных пляжей. Они выполнили указание губернатора, однако после голосования поручили прокурорам использовать все возможные юридические инструменты для оспаривания этого решения.
В частности, мэр
Впрочем, пока в своих действиях и прогнозах до конца не уверены ни власти, ни ученые. Заканчивая общение с журналистами, Кристофер Мюррей из IHME заметил, что эксперты института полагают: повышение температуры на один градус по Цельсию снижает уровень передачи вируса на 2%. «Но уверены ли мы в этом? Нет», — признался господин Мюррей.
Алексей Наумов.