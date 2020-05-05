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21:40 (мск), источник: Коммерсантъ

МИД Чехии направил в Москву ноту с призывом к нормализации отношений

МИД Чехии предложил российской стороне начать переговоры по урегулированию споров, сообщил министр иностранных дел Томаш Петржичек. Кризис в дипломатических отношениях двух стран возник после демонтажа памятника советскому маршалу Ивану Коневу, установленному в Праге.

Источник: Reuters

«Сегодня, 5 мая, мы передали российской стороне (дипломатическую.—"Ъ») ноту с предложением начать консультации в соответствии с параграфом пять договора о дружеских отношениях и сотрудничестве между Чехией и РФ, — сказал министр на заседании нижней палаты парламента (цитата по ТАСС).

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Господин Петржичек добавил, что это первое предложение о нормализации отношений, сделанное между Прагой и Москвой. «Российская сторона пока говорила об этой возможности только в СМИ», — сказал он.

Напомним, решение о переносе памятника маршалу Ивану Коневу — последнего среди пражских памятников советским командирам и политическим деятелям — было принято местными властями в сентябре 2019 года. Москва осудила действия Праги. Памятник был демонтирован 3 апреля. СКР возбудил дело по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России, совершенных публично).

Позднее чешские СМИ сообщили, что в Прагу прибыл российский шпион с ядом, чтобы отравить местных политиков, виновных в сносе памятника. В России информацию опровергли и назвали «домыслами».

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