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01:33 (мск), источник: ТАСС

Путин проведет совещание о ситуации с коронавирусом и перспективах отмены ограничений

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проведет в среду совещание, посвященное реализации ранее принятых решений по борьбе с коронавирусом.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 01:32 MSK, 06.05
Инфицировано155 370+10 102
Скончалось1 451+95
Выздоровело19 865+1 770
Инфицировано3 656 644+78 343
Скончалось256 736+5 677
Выздоровело1 196 920+34 641
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Источник: Пресс-служба Президента России

Как сообщил ранее ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, на этом мероприятии будут обсуждаться в том числе рекомендации по поэтапному выходу из режима ограничений, поручение о подготовке которых глава государства давал в конце апреля.

«На 6 мая у президента запланировано совещание по вопросам реализации ранее принятых решений, где также будут заслушаны рекомендации», — сказал представитель Кремля.

28 апреля на совещании с главами регионов Путин заявил, что начать подготовку к возвращению к нормальной жизни необходимо уже сейчас. Он поручил в течение недели подготовить рекомендации, чтобы начиная с 12 мая поэтапно снимать ограничительные меры.
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Президент также подвел итоги реализации решений, принятых для борьбы с коронавирусом и нормализации ситуации в экономике и социальной сфере. Он отметил успехи в наращивании производства аппаратов искусственной вентиляции легких, другого оборудования и средств индивидуальной защиты, и добавил, что по ряду позиций дефицит сохраняется. По словам президента, в целом удалось выполнить задачу по организации в стране дополнительных коек для лечения пациентов с коронавирусом.

При этом глава государства предупредил, что впереди — один из наиболее напряженных этапов борьбы с эпидемией. «От всех нас потребуется предельная собранность, дисциплина и мобилизация, — подчеркнул он. — Мы должны добиться, чтобы волна эпидемии схлынула, пошла наконец на спад, что даст нам возможность в дальнейшем шаг за шагом аккуратно снимать ограничения, возвращаться к нормальному ритму жизни, по которому, конечно, мы все просто соскучились, все этого ждут». На том совещании Путин озвучил решение о продлении периода нерабочих дней в стране до 11 мая включительно.

Кроме того, глава государства потребовал от правительства в ближайшее время подготовить новый пакет мер поддержки граждан и бизнеса в условиях пандемии. Позже премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил внести проект этого документа в правительство к 5 мая. Еще одно поручение Путина касалось подготовки масштабного общенационального плана действий по нормализации экономики и доходов граждан. Этот документ должен поступить в кабмин к 25 мая.

Условия отмены ограничений

По словам министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, ожидать отмены ограничений сразу после достижения пика заболеваемости не стоит.

Как пояснил он в интервью для фильма Наили Аскер-заде «Опасный вирус» на телеканале «Россия-1», для отмены всех ограничений нужно построить целую систему, которая исключит новый рост заболеваемости. Министр добавил, что часть существующих ограничений частично сохранятся вплоть до создания медикаментозных мер профилактики распространения коронавируса.

Как отмечала глава Роспотребнадзора Анна Попова, об ограничениях, которые могут быть сняты в первую очередь, можно будет говорить только к 12 мая, когда станут понятны «результаты» майских выходных и эпидемиологическая обстановка в стране. В интервью журналисту Павлу Зарубину, которое вышло на телеканале «Россия-24», она заверила при этом, что запрет массовых мероприятий будет отменен последним.

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