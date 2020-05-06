Маски примеряют на всю страну

6 мая Владимир Путин проведет совещание, на котором планируется рассмотреть предложения о поэтапной отмене ограничений, введенных в связи с эпидемией коронавируса. Впрочем, ряд регионов могут пока столкнуться скорее с ужесточением карантина: в последние дни суточный прирост числа подтвержденных случаев заражения увеличился до 10 тыс. Врачи считают, что говорить о прохождении пика заболеваемости еще рано. В некоторых регионах страны власти объявляют ношение защитных масок в публичных местах обязательным. Вчера рабочая группы Госсовета по борьбе с коронавирусом провела совещание на тему повсеместного введения в стране «масочного режима». Результаты социологического исследования показывают, что россияне не ожидают скорого завершения эпидемии.
Президент Владимир Путин проведет в среду совещание «по вопросам реализации ранее принятых решений по борьбе с коронавирусом»: ожидается, что будут заслушаны рекомендации по поэтапному выходу граждан и экономики из режимов санитарных ограничений после майских праздников. Ранее подготовить такие рекомендации президент поручил правительству, Роспотребнадзору и рабочей группе Госсовета по борьбе с коронавирусом. Тем не менее 4 мая
Напомним, в конце апреля ежедневный прирост числа заболевших стабилизировался на уровне около 6,5 тыс. новых случаев ежедневно и даже начал снижаться. Однако 30 апреля был зарегистрирован новый пик заболеваемости COVID-19: за день, по данным штаба по борьбе с коронавирусом, было выявлено 7099 заболевших. Затем прирост числа заболевших ускорился, достигнув в воскресенье 3 мая нового пика — 10 633 выявленных случаев заболевания коронавирусом. 5 мая было зарегистрировано 10 102 новых случая. Более половины новых случаев за прошедшие праздничные дни было зарегистрировано в Москве. 3 мая в столице был зарегистрирован новый пик заболеваемости — 5,9 тыс. новых случаев. Россия вышла на седьмое место в мире по числу заболевших, достигнув показателя 155 370 случаев заражения.
Бывший главный пульмонолог Минздрава РФ академик Александр Чучалин в прошедшую субботу, 2 мая, в интервью агентству «Интерфакс» не исключил, что вспышку могли дать очереди у метро в первый день пропускного режима. «Новые данные не влекут за собой прекращения работы над планом по выходу из карантина», — отметил он. 4 мая главный внештатный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев заявил агентству ТАСС, что Россия еще не вышла на плато по числу заражений коронавирусом и не достигла пика заболеваемости: «Выхода на плато, по сути, не было: мы с вами находимся еще далеко от этой точки». Господин Авдеев вновь подчеркнул, что ситуация с распространением вируса напрямую зависит от соблюдения режима самоизоляции.
Так, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев 1 мая подписал постановление о введении в регионе «масочного режима» для снижения рисков распространения коронавируса. Согласно документу, гражданам в период с 1 по 11 мая включительно рекомендовано использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) при нахождении в местах общего пользования. С 12 мая ношение масок в общественных местах станет обязательным, нарушителей ждет административный штраф. Принадлежащей области аптечной сети губернатор поручил создать необходимый запас масок. Социально незащищенные слои населения власти Московской области намерены обеспечивать масками «на льготных условиях». Управлению Федеральной антимонопольной службы России по Московской области рекомендовано отслеживать цены на медицинские маски.
В то же время по итогам совещания с главами муниципалитетов во вторник губернатор Андрей Воробьев поручил оказать помощь гражданам старше 65 лет с выдачей пропусков для поездок на дачу. Напомним, люди в возрасте старше 65 лет подвергаются наибольшему риску заболеть COVID-19 в тяжелой форме.
5 мая масочный режим ввели власти Нижегородской области. Носить маски теперь необходимо в общественном транспорте, такси, магазинах, аптеках, банках и иных помещениях общественного назначения, а также на рынках и ярмарках. По сообщению
Напомним, ранее министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что в стране нет дефицита защитных масок. Обязательный масочный режим позволит снизить передачу коронавирусной инфекции от человека к человеку, считает Сергей Авдеев: «Если маску носят все, то маска будет в том числе и на человеке, у которого уже есть эта инфекция».
Как следует из опубликованных вчера результатов опроса, проведенного маркетинговым агентством OMI (Online Market Intelligence) совместно с центром социального проектирования «Платформа», только 10% россиян рассчитывают, что распространение коронавирусной инфекции удастся остановить в мае.
В исследовании, проведенном 24 апреля, участвовала 1 тыс. респондентов старше 18 лет в городах с населением более 100 тыс. человек. 29% опрошенных ожидают, что это случится только в июне, 16% надеются, что эпидемическая ситуация нормализуется в июле. 7% опрошенных ожидают окончания эпидемии в августе, 12% — в сентябре, 11% полагают, что на это потребуется более полугода. 7% ожидают, что эпидемия продлится в стране до конца 2020 года.
Лев Кадик