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06:44 (мск), источник: РИА Новости

Силуанов объяснил, почему россиянам не раздадут «вертолетные деньги»

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Россия могла бы начать раздавать «вертолетные деньги», то есть запустить эмиссию и прямое выделение денежных средств населению, как поступили власти некоторых государств при пандемии COVID-19, если бы рубль был мировой резервной валютой. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью газете «Ведомости».

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 06:32 MSK, 06.05
Инфицировано155 370+10 102
Скончалось1 451+95
Выздоровело19 865+1 770
Инфицировано3 663 824+79 753
Скончалось257 277+5 715
Выздоровело1 199 254+33 793
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Источник: РИА Новости

«Если бы мы печатали резервные валюты, можно было бы и “с вертолета деньги разбрасывать”, потратить триллионы рублей», — пояснил он.

Глава Минфина подчеркнул, что нет задачи соревноваться в том, кто больше потратит. В этих условиях следует оказать помощь тем, кто нуждается в поддержке в первую очередь. В частности, необходимо помочь бизнесу в том, чтобы сохранить работников, а также помочь людям оплачивать первоочередные расходы на продукты питания, жилье и выплаты по кредитам.

По словам министра, пострадавшие от эпидемии малые предприятия получают отсрочки по налогам и кредитам, по арендным платежам сроком на полгода, беспроцентные кредиты на зарплату и гранты в размере МРОТ на сотрудника.
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«МРОТ для малых предприятий, если брать белые зарплаты, это 70% от фонда оплаты труда, не так уж и мало получается. Да, кто-то платил в конвертах, но это уже на совести этих компаний», — пояснил Силуанов.

По его словам, сейчас задача в том, чтобы помочь предприятиям после выхода из вынужденных каникул.

«Поэтому и было решено после завершения действия налоговых отсрочек предоставить рассрочку по этим долгам еще до года», — подчеркнул министр. Бюджетные расходы.

По словам Силуанова, дефицит бюджета России составит около 4% ВВП. Доходы будут примерно на 4 триллиона рублей меньше, чем запланировано, в том числе минус 1,5 триллиона рублей нефтегазовых доходов, по сравнению с их базовым уровнем, а также около двух триллионов ненефтегазовых.

При этом министр отметил, что правительство не урезает расходы, а даже наоборот, их увеличивает.
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«Будем задействовать средства ФНБ и займы, чтобы профинансировать как текущие обязательства, так и антикризисные программы», — сказал он.

Расходы федерального бюджета в этом году увеличатся на 1,07 триллиона рублей, и на этом необходимо остановиться, сказал Силуанов.

Он добавил, что планы по целому ряду показателей национальных проектов в этом году могут быть уточнены, однако социальные обязательства будут выполнены.

Общий объем поддержки экономики из бюджета на 2020 год министерство оценивает в более чем 6,5% ВВП. При этом только на поддержку здравоохранения и санитарно-эпидемиологические меры будет направлено 200 миллиардов.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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