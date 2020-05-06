Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Жизнь на вулканеЧто примиряет сицилийцев с нависающей над ними смертельной опасностью
Фоторепортажи
16Одинокий остров: знаменитый Мон-Сен-Мишель превращается в город-призрак
26«Лучше меньше, да лучше»
11:36 (мск), источник: ТАСС

Иран меняет название национальной валюты

ТЕГЕРАН, 6 мая. /ТАСС/. Иран меняет название национальной валюты на «туман», поскольку в реальной жизни слово «риал» никто не использовал. Об этом объявил в среду президент страны Хасан Роухани.

Источник: Reuters

«В течение долго времени у нас была национальная валюта, которую мы записывали, и была национальная валюта, которую использовали в устной речи. Риал фактически не существовал в жизни людей», — сказал он. Выступление президента транслировало государственное телевидение Ирана.

Он добавил, что «значительная часть ошибок в банках была связана с путаницей между риалом и туманом, поскольку ошибались и простые люди, и банковские служащие».

По словам Роухани, «то, как люди говорят и как это будет записано, отныне будет одинаковым». «Я не считаю, что с точки зрения экономического роста или инфляции эта мера окажет заметное воздействие, скорее речь идет об удобстве подсчетов и красоте национальной валюты», — отметил он.

Меджлис (парламент) Ирана утвердил в понедельник законопроект о переименовании и деноминации национальной валюты, согласно которому иранский риал заменяется на туман.

При обмене одному туману будут соответствовать 10 тыс. риалов. Таким образом, в результате деноминации номинал валюты сократится на четыре порядка.

Туман имел хождение в Персии (прежнее название Ирана) до 1932 года, когда был заменен риалом. Теперь производится обратная замена в целях упрощения денежных расчетов. До сих пор туман считался неофициальной денежной единицей и приравнивался к 10 риалам.

На купюрах Центробанка и на ценниках в магазинах фигурирует риал, однако в повседневной речи иранцы почти всегда переводят цены в туманы, что вносит определенную путаницу.

Справка
Почему Иран и Саудовская Аравия стали заклятыми врагами

Саудовская Аравия и Иран снова на ножах. Они уже давно считают друг друга противниками, но в последнее время ситуация стала гораздо более напряженной.

 Абсолютный мировой лидер по количеству заразившихся коронавирусом и числу летальных исходов
Первое, что увидел Леонов, когда вышел в космос
В России за сутки коронавирус выявили у 10559 человек
Силуанов объяснил решение не раздавать россиянам деньги в кризис
Эпидемию могут признать обстоятельством непреодолимой силы
«Масочный» режим могут распространить на всю Россию
Певица Граймс объяснила необычное имя сына от Илона Маска
Путин проведет совещание о перспективах отмены ограничений
Названы 15 малоизвестных фактов о юных героях ВОВ
Здоровье
Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом дома Подхватить вирус можно через еду.
Hi-Tech
«Находка» в марсианском метеорите удивила ученых Древний осколок Марса раскрыл новые подробности о Красной планете
Авто
Продажи авто в Великобритании рухнули до уровня 1946 года На этом фоне показатели ритейла электромобилей находятся на приемлемом уровне
Кино
Победительница «Последнего героя» сбросила 10 кг за время съемок Во втором сезоне перезапуска популярного шоу команда звезд соревновалась с командой зрителей
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Маленькая пакостница 145
Нет сил на родню. Поговорите со мной 105
Ни о чем 90
Отцы и дети 72
Леди
10 дешевых находок для дома, которые нужны каждой хозяйке (фото) Нужные товары для кухни, которые нельзя пропустить
Дом
Что делать с инфекционными больницами после окончания эпидемии
Когда москвичи начнут съезжать из съемных квартир из-за пандемии
Как уберечь свой дом от проникновения вируса
Москвичи испугались за свои квартиры из-за самоизоляции
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь