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15:26 (мск), источник: Новости Mail.ru

Путин проводит совещание по ситуации с коронавирусом (видео)

Как сообщил ранее ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, на этом мероприятии будут обсуждаться в том числе рекомендации по поэтапному выходу из режима ограничений, поручение о подготовке которых глава государства давал в конце апреля.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 15:32 MSK, 06.05
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«На 6 мая у президента запланировано совещание по вопросам реализации ранее принятых решений, где также будут заслушаны рекомендации», — сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, на совещании будут обсуждаться перспективы поэтапного снятия ограничений, которые вводились для предотвращения распространения COVID-19. По этому вопросу с докладами выступят глава Роспотребнадзора Анна Попова и мэр Москвы Сергей Собянин.

После этого в закрытом режиме запланировано совещание по экономическим вопросам. «Оно будет непубличное. Но традиционно президент практически в ежедневном режиме продолжает этими вопросами заниматься», — сказал журналистам газеты «Коммерсант» Песков.

Путин ранее заявил, что период нерабочих дней в России из-за коронавируса продлится до 11 мая включительно. Таким образом, 6—8 мая в РФ — нерабочие дни с сохранением зарплаты. Большинство регионов РФ ввели режим самоизоляции или другие ограничения для профилактики коронавируса.

28 апреля на совещании с главами регионов Путин заявил, что начать подготовку к возвращению к нормальной жизни необходимо уже сейчас. Он поручил в течение недели подготовить рекомендации, чтобы начиная с 12 мая поэтапно снимать ограничительные меры.

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