Путин проводит совещание по ситуации с коронавирусом (видео)

«На 6 мая у президента запланировано совещание по вопросам реализации ранее принятых решений, где также будут заслушаны рекомендации», — сказал
По словам представителя Кремля, на совещании будут обсуждаться перспективы поэтапного снятия ограничений, которые вводились для предотвращения распространения COVID-19. По этому вопросу с докладами выступят глава Роспотребнадзора Анна Попова и мэр Москвы Сергей Собянин.
После этого в закрытом режиме запланировано совещание по экономическим вопросам. «Оно будет непубличное. Но традиционно президент практически в ежедневном режиме продолжает этими вопросами заниматься», — сказал журналистам газеты «Коммерсант» Песков.
Путин ранее заявил, что период нерабочих дней в России
28 апреля на совещании с главами регионов Путин заявил, что начать подготовку к возвращению к нормальной жизни необходимо уже сейчас. Он поручил в течение недели подготовить рекомендации, чтобы начиная с 12 мая поэтапно снимать ограничительные меры.