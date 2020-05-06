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12:35 (мск), источник: Аргументы и факты

29 лет в небе. Полеты «Стрижей» глазами пилота

6 мая пилотажная группа «Стрижи» отмечает день рождения. В этот день в 1991 году команда мастеров высшего пилотажа впервые выступила на авиационном показе на самолетах МиГ-29 с оригинальной раскраской.

В первый состав группы вошли подполковник Александр Кутузов (ведущий), майоры Александр Захаров, Алексей Шерстнев, Владимир Галуненко и Валерий Евдокимов, а также капитаны Александр Каташинский и Андрей Макаренко.

Минобороны РФ опубликовало поздравительный ролик, в котором собрало самые захватывающие моменты из полетов асов.

Во время загрузки произошла ошибка.

Пилотажная группа — постоянный участник авиакосмического салона МАКС, конкурса «Авиадартс», патриотических акций в России и за рубежом, а вместе с «Русскими витязями» в составе знаменитого «кубинского бриллианта» «Стрижи» участвуют в воздушном параде над Красной площадью в День Победы.

«Стрижи» — обладатели почетного звания лучшей пилотажной группы мира и множества других наград. Летчики постоянно обновляют свои демонстрационные программы, добавляя в них новые элементы группового и одиночного пилотажа.

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