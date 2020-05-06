Китай назвал абсурдными обвинения в сокрытии вспышки коронавируса

«Мы обратили внимание на определенную шумиху, на некоторые абсурдные и смешные утверждения. Некоторые каналы обвинили Китай в так называемом сокрытии информации. Некоторые даже высказываются за признание ответственности Китая путем начала юридического преследования. Все это — политически мотивированное поведение. Не думаю, что это будет способствовать международным усилиям по борьбе с пандемией», — заявил дипломат на
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что в ситуации с коронавирусом Китай совершил «ужасную ошибку», а затем не хотел ее признавать, введя в заблуждение мировое сообщество.
3 мая австралийское издание The Daily Telegraph со ссылкой на доклад разведывательного союза «Пять глаз» (США, Австралия, Канада, Великобритания и Новая Зеландия) сообщило, что власти Китая намеренно скрывали и уничтожали данные о вспышке коронавируса COVID-19 в стране.
В публикации говорится, что китайское правительство скрывало новости о вирусе, заставляя молчать врачей, уничтожая доказательства его наличия в лабораториях и отказываясь предоставлять живые образцы ученым, которые работали над созданием вакцины.
На следующий день The Guardian написала, что у разведывательного союза «Пять глаз» на самом деле нет доказательств теории о том, что коронавирус был создан в