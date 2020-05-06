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13:28 (мск), источник: Коммерсантъ

Китай назвал абсурдными обвинения в сокрытии вспышки коронавируса

Официальный Пекин считает абсурдными и политически мотивированными обвинения в том, что Китай мог скрыть информацию о распространении коронавируса COVID-19 в начале эпидемии, заявил постоянный представитель КНР при ООН Чэнь Сюй.

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Коронавирус COVID-19
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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 13:32 MSK, 06.05
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«Мы обратили внимание на определенную шумиху, на некоторые абсурдные и смешные утверждения. Некоторые каналы обвинили Китай в так называемом сокрытии информации. Некоторые даже высказываются за признание ответственности Китая путем начала юридического преследования. Все это — политически мотивированное поведение. Не думаю, что это будет способствовать международным усилиям по борьбе с пандемией», — заявил дипломат на пресс-конференции в Женеве (цитата по ТАСС).

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что в ситуации с коронавирусом Китай совершил «ужасную ошибку», а затем не хотел ее признавать, введя в заблуждение мировое сообщество.

Госсекретарь США Майк Помпео сообщил о существовании доказательств происхождения коронавируса из лаборатории в китайском Ухане. Китайские власти настаивают на своей официальной версии о том, что источником инфекции стал рынок морепродуктов в этом городе.
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3 мая австралийское издание The Daily Telegraph со ссылкой на доклад разведывательного союза «Пять глаз» (США, Австралия, Канада, Великобритания и Новая Зеландия) сообщило, что власти Китая намеренно скрывали и уничтожали данные о вспышке коронавируса COVID-19 в стране.

В публикации говорится, что китайское правительство скрывало новости о вирусе, заставляя молчать врачей, уничтожая доказательства его наличия в лабораториях и отказываясь предоставлять живые образцы ученым, которые работали над созданием вакцины.

На следующий день The Guardian написала, что у разведывательного союза «Пять глаз» на самом деле нет доказательств теории о том, что коронавирус был создан в научно-исследовательской лаборатории китайского Уханя. Всемирная организация здравоохранения также заявила, что правительство США до сих пор не предоставило ни одного доказательства этой теории.

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Источник:©Аргументы и факты
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