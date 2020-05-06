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15:18 (мск), источник: ТАСС

Единороссы собрали более 70 млн рублей на помощь гражданам в условиях пандемии

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. «Единая Россия» благодаря членским взносам собрала более 70 млн рублей на оказание поддержки гражданам в связи с пандемией коронавируса. Об этом в ходе онлайн-совещания с регионами сообщил секретарь генерального совета партии Андрей Турчак.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 15:32 MSK, 06.05
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Инфицировано3 685 129+81 912
Скончалось258 051+5 949
Выздоровело1 208 139+34 133
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Источник: РИА "Новости"

«До начала майских праздников наши коллеги-однопартийцы перечислили на эти цели 26 млн рублей. Хотел бы сказать всем большое спасибо. По состоянию на 6 мая сумма уже превысила 70 млн. Сбор средств продолжается», — приводится слова Турчака в Telegram-канале единороссов в среду.

По его словам, наибольшую активность проявили представители партии в Краснодарском крае, Татарстане, Калмыкии, Курганской области и Санкт-Петербурге.

Турчак напомнил, что деньги направят на закупку средств индивидуальной защиты для медиков и компьютерной техники для школьников, а также адресную поддержку граждан.

28 апреля председатель «Единой России» Дмитрий Медведев в ходе заседания президиума генсовета призвал членов партии направить месячную зарплату в виде членских взносов для помощи в борьбе с коронавирусом. В частности, с таким предложением он обратился к депутатам Госдумы, членам Совета Федерации и парламентариям в регионах. По словам Медведева, эта акция «будет по силам многим членам партии».

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 165 929 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 21 327 человек, умерли 1 537. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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