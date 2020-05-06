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15:02 (мск), источник: Интерфакс

Глава Минздрава объяснил, почему текущий график прироста заболевших не является плато

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU — Говорить о том, что Россия вышла на плато по распространению COVID-19, нельзя, так как постоянно идет прирост заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

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Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 15:32 MSK, 06.05
Инфицировано165 929+10 559
Скончалось1 537+86
Выздоровело21 327+1 462
Инфицировано3 685 129+81 912
Скончалось258 051+5 949
Выздоровело1 208 139+34 133
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Источник: РИА "Новости"

«Вопрос плато или не плато, тут ответ простой, поскольку прирост (заболевших) идет ежедневный, я думаю, что это пока не плато», — сказал Мурашко на заседании комитета Госдумы по здравоохранению в среду.

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Министр отметил, что нельзя говорить о том, что плато в разных регионах наступит одновременно, так как в каждом регионе страны эпидпроцесс развивается по-разному.

Он вновь подчеркнул, что пока считает преждевременными разговоры о выходе на плато, и предположил, что на сегодняшнем совещании президент затронет вопрос минимизации экономического ущерба от пандемии.

В России за последние сутки выявлено еще 10 559 заболевших COVID-19, общее число инфицированных в стране выросло до 165 929.

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