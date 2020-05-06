Путин поручил губернаторам подготовить планы выхода из режима ограничений

«Обращаюсь к главам всех регионов России и напоминаю, что вам, опираясь на эти рекомендации (федерального центра.—"Ъ»), необходимо за ближайшие дни выработать свои планы действий на период после 11 мая", — сказал господин Путин на совещании с главами регионов и министрами.
Президент добавил, что ситуация с распространением вируса в регионах разная, поэтому для каждого субъекта необходим свой план смягчения ограничений.
Как уже говорил, где-то жесткие, оправданные профилактические меры необходимо сохранить или даже дополнять. А где-то, возможно, планировать определенное обоснованное их смягчение.
Владимир Путинпрезидент России
Напомним, режим самоизоляции был продлен в России до конца майских праздников. Власти допустили снятие ограничений после 12 мая в случае, если эпидемиологическая ситуация это позволит. По оценкам медиков, пика заболеваемости Россия еще не достигла.