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15:57 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин поручил губернаторам подготовить планы выхода из режима ограничений

Президент России Владимир Путин поручил главам регионов разработать планы выхода регионов из режима повышенной готовности, введенного для борьбы с распространением коронавируса COVID-19. Глава государства отметил, что ответственность губернаторов крайне высока, а любая поспешность чревата откатом назад в борьбе с инфекцией.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 15:32 MSK, 06.05
Инфицировано165 929+10 559
Скончалось1 537+86
Выздоровело21 327+1 462
Инфицировано3 685 129+81 912
Скончалось258 051+5 949
Выздоровело1 208 139+34 133
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Источник: Пресс-служба Президента России

«Обращаюсь к главам всех регионов России и напоминаю, что вам, опираясь на эти рекомендации (федерального центра.—"Ъ»), необходимо за ближайшие дни выработать свои планы действий на период после 11 мая", — сказал господин Путин на совещании с главами регионов и министрами.

Президент добавил, что ситуация с распространением вируса в регионах разная, поэтому для каждого субъекта необходим свой план смягчения ограничений.

Как уже говорил, где-то жесткие, оправданные профилактические меры необходимо сохранить или даже дополнять. А где-то, возможно, планировать определенное обоснованное их смягчение.
Владимир Путин
президент России

Напомним, режим самоизоляции был продлен в России до конца майских праздников. Власти допустили снятие ограничений после 12 мая в случае, если эпидемиологическая ситуация это позволит. По оценкам медиков, пика заболеваемости Россия еще не достигла.

Карта распространения COVID-19 в Российской Федерации. Данные предоставлены ИД "Коммерсантъ" на 12:00 MSK, 06.05
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