Путин потребовал максимально информировать граждан и бизнес о способах получения льгот

17:07 (мск), источник: ТАСС
«Все граждане и компании, руководители компаний, акционеры, собственники — они должны знать, у них должна быть полноценная информация о том, какие именно меры поддержки предлагаются правительством. Просто должна быть хорошая информация, полноценная и достоверная», — сказал президент на совещании по реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.
«Все должны быть уверены в том, что это до них дойдет, поэтому уже сейчас нужно как можно шире эту работу развернуть», — подчеркнул глава государства, напомнив, что начало некоторых выплат намечено на середину мая.
Поэтому, по его словам, необходимо сделать так, чтобы все понимали, что будет происходить в ближайшие дни. Это важно сделать еще и потому, что большинство важных решений руководители предприятий будут принимать после 12 мая, отметил президент.