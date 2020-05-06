Роспотребнадзор предлагает снимать ограничения из-за пандемии коронавируса в три этапа

«Подготовленные нами рекомендации по снятию ограничительных мер — это четкий методический инструмент, который предусматривает поэтапность, мы предлагаем три этапа. В каждом из этапов главы регионов по предложению главных санитарных врачей субъектов смогут принимать решения о конкретных мероприятиях. При снятии ограничений предполагается оценка следующих показателей: темп прироста заболеваемости, свободный коечный фонд для госпитализации больных с новой коронавирусной инфекцией, показатель охвата тестирований, чтобы понимать насколько широко инфекция распространена в популяции. И все эти показатели оцениваются ретроспективно за одну или две недели, что связано с инкубационным периодом болезни», — сказала она.
«На первом этапе будут возможны занятия физкультурой и спортом на открытых пространствах, прогулки с детьми, работа объектов сферы торговли и услуг ограниченной площади и с соблюдением социальных дистанций», — разъяснила глава Роспотребнадзора.
«На третьем этапе мы предполагаем, что начнут работу места отдыха населения, то есть парки, скверы, при условии соблюдения социального дистанцирования», — информировала Попова.
В случае ухудшения эпидемиологической ситуации ограничительные меры могут быть возвращены, отметила Попова. «В соответствии с предлагаемыми рекомендациями [Роспотребнадзора] решение о поэтапном снятии ограничений будет принимать глава региона, и в случае осложнений эпидситуации ограничительные мероприятия могут быть возобновлены», — сказала она.
Она добавила, что в настоящее время в 68 субъектах РФ введен обязательный масочный режим, который дает положительный результат. «В ряде субъектов уже ввели обязательный масочный режим, а это на сегодняшний день 68 субъектов. Безусловно, это дает свои результаты по снижению темпов прироста», — заявила глава Роспотребнадзора.
В ряде регионов России темпы роста заболеваемости коронавирусной инфекцией не превышают 3%, отметила Попова. Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что своевременно принятые меры позволили задержать развитие эпидемии в России на два месяца.