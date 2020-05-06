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16:30 (мск), источник: ТАСС

Роспотребнадзор предлагает снимать ограничения из-за пандемии коронавируса в три этапа

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Роспотребнадзор предлагает снимать ограничительные меры, введенные в России из-за коронавируса, в три этапа. Об этом сообщила в среду глава ведомства Анна Попова.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 16:32 MSK, 06.05
Инфицировано165 929+10 559
Скончалось1 537+86
Выздоровело21 327+1 462
Инфицировано3 688 635+82 597
Скончалось258 085+5 934
Выздоровело1 210 015+34 399
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«Подготовленные нами рекомендации по снятию ограничительных мер — это четкий методический инструмент, который предусматривает поэтапность, мы предлагаем три этапа. В каждом из этапов главы регионов по предложению главных санитарных врачей субъектов смогут принимать решения о конкретных мероприятиях. При снятии ограничений предполагается оценка следующих показателей: темп прироста заболеваемости, свободный коечный фонд для госпитализации больных с новой коронавирусной инфекцией, показатель охвата тестирований, чтобы понимать насколько широко инфекция распространена в популяции. И все эти показатели оцениваются ретроспективно за одну или две недели, что связано с инкубационным периодом болезни», — сказала она.

На первом может быть разрешено заниматься спортом на открытом воздухе.

«На первом этапе будут возможны занятия физкультурой и спортом на открытых пространствах, прогулки с детьми, работа объектов сферы торговли и услуг ограниченной площади и с соблюдением социальных дистанций», — разъяснила глава Роспотребнадзора.

На втором предполагается разрешить прогулки на улице с семьей и работу образовательных организаций.

«На третьем этапе мы предполагаем, что начнут работу места отдыха населения, то есть парки, скверы, при условии соблюдения социального дистанцирования», — информировала Попова.

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В случае ухудшения эпидемиологической ситуации ограничительные меры могут быть возвращены, отметила Попова. «В соответствии с предлагаемыми рекомендациями [Роспотребнадзора] решение о поэтапном снятии ограничений будет принимать глава региона, и в случае осложнений эпидситуации ограничительные мероприятия могут быть возобновлены», — сказала она.

Она добавила, что в настоящее время в 68 субъектах РФ введен обязательный масочный режим, который дает положительный результат. «В ряде субъектов уже ввели обязательный масочный режим, а это на сегодняшний день 68 субъектов. Безусловно, это дает свои результаты по снижению темпов прироста», — заявила глава Роспотребнадзора.

В ряде регионов России темпы роста заболеваемости коронавирусной инфекцией не превышают 3%, отметила Попова. Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что своевременно принятые меры позволили задержать развитие эпидемии в России на два месяца.

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