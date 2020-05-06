Решетникова исключили из рабочей группы по стратегическому развитию и нацпроектам

Также в рабочую группу вошел заместитель главы исполнительного комитета движения «Народный фронт за Россию» (ОНФ) Арсений Беленький, а покинула заместитель руководителя исполнительного комитета ОНФ Ирина Смирнова.
Максим Решетников вошел в состав рабочей группы 10 марта 2020 года. Полина Крючкова была назначена замглавы Минэкономики 28 февраля 2020 года. До этого она занимала пост заместителя руководителя департамента экономической политики и развития Москвы.
Сегодня, 6 мая, на совещании с министрами и главами регионов президент Владимир Путин попросил Максима Решетникова внимательнее изучить ситуации с реализацией антикризисных мер.
Ранее за проблемы с выдачей льготных кредитов главу Минэкономики критиковал премьер-министр Михаил Мишустин.