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04:23 (мск), источник: Коммерсантъ

Аффилированных чиновников не допустят к управлению «дочками» госкомпаний

Минфин предложил ограничить участие госслужащих в управлении «дочками» госкомпаний, госкорпораций и публично-правовых компаний.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Возможность участия в управлении ими на безвозмездной основе у чиновников появилась с 2020 года, однако не предусматривала барьеров. Теперь же чиновников обяжут сообщать о возможной аффилированности как с акционерами, так и с контрагентами контролируемых государством активов. Прежние попытки сделать это провалились из-за отсутствия данных о родственных связях потенциальных коррупционеров, но оцифровка ФНС данных отделов ЗАГС должна решить эту проблему.

Минфин разработал требования к федеральным чиновникам, ограничивающие их участие в управлении коммерческими организациями, более чем наполовину принадлежащими госкомпаниям, госкорпорациям и публично-правовым компаниям, следует из опубликованного на regulation.gov.ru проекта постановления правительства.

Как указывают авторы в пояснительной записке, документ подготовлен для реализации нормы принятых в декабре 2019 года депутатских поправок к антикоррупционному законодательству. Напомним, тогда власти также ужесточили ответственность госслужащих за такие нарушения, исключив из шестимесячного срока для привлечения их к ответственности периоды нетрудоспособности, отпуска и производства по уголовным делам.

По проекту Минфина, чиновник не может быть избран в орган управления госкомпании в случае, если он или его близкие родственники (родители, супруг, дети, братья и сестры, а также близкие родственники супруга) прямо или косвенно владеют акциями организации, или если ему или его родственникам принадлежит в сумме более 25% долей в уставном капитале компании-контрагента. Вторым барьером станет участие родственников в управлении материнской или дочерней компаниями или компаниями-контрагентами.

При возникновении таких обстоятельств чиновник должен самостоятельно в течение пяти дней уведомить об этом представителей материнской компании для прекращения полномочий.

Проект не содержит указаний о возможности применения санкций за отступление от указаний.

Впрочем, как пояснил партнер «Кульков, Колотилов и партнеры», они уже предусмотрены законом о госслужбе и уголовным и административным законодательством.

Напомним, борьба Белого дома с кумовством началась в 2010-х годах, но столкнулась с невозможностью сколько-нибудь производительной проверки деклараций аффилированности из-за отсутствия централизованных данных о родственных связях граждан. Окончательно решить эту проблему должна цифровизация системы ЗАГС и создание реестра граждан (держателем его, напомним, является ФНС).

Диана Галиева, Олег Сапожков.

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