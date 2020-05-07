04:23 (мск), источник: Коммерсантъ
Аффилированных чиновников не допустят к управлению «дочками» госкомпаний
Минфин предложил ограничить участие госслужащих в управлении «дочками» госкомпаний, госкорпораций и
Возможность участия в управлении ими на безвозмездной основе у чиновников появилась с 2020 года, однако не предусматривала барьеров. Теперь же чиновников обяжут сообщать о возможной аффилированности как с акционерами, так и с контрагентами контролируемых государством активов. Прежние попытки сделать это провалились
Минфин разработал требования к федеральным чиновникам, ограничивающие их участие в управлении коммерческими организациями, более чем наполовину принадлежащими госкомпаниям, госкорпорациям и
Как указывают авторы в пояснительной записке, документ подготовлен для реализации нормы принятых в декабре 2019 года депутатских поправок к антикоррупционному законодательству. Напомним, тогда власти также ужесточили ответственность госслужащих за такие нарушения, исключив из шестимесячного срока для привлечения их к ответственности периоды нетрудоспособности, отпуска и производства по уголовным делам.
По проекту Минфина, чиновник не может быть избран в орган управления госкомпании в случае, если он или его близкие родственники (родители, супруг, дети, братья и сестры, а также близкие родственники супруга) прямо или косвенно владеют акциями организации, или если ему или его родственникам принадлежит в сумме более 25% долей в уставном капитале
При возникновении таких обстоятельств чиновник должен самостоятельно в течение пяти дней уведомить об этом представителей материнской компании для прекращения полномочий.
Впрочем, как пояснил партнер «Кульков, Колотилов и партнеры», они уже предусмотрены законом о госслужбе и уголовным и административным законодательством.
Напомним, борьба Белого дома с кумовством началась в 2010-х годах, но столкнулась с невозможностью
Диана Галиева, Олег Сапожков.