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22:22 (мск), источник: Lenta.Ru

Власти ответили на предложение отменить ЕГЭ

Обеспечить честную и правильную приемную кампанию в российских вузах невозможно без проведения единого государственного экзамена. Так на предложение властям отменить ЕГЭ ответил начальник управления организации и проведения государственной итоговой аттестации Рособрнадзора Игорь Круглинский в интервью агентству «Интерфакс».

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 22:32 MSK, 06.05
Инфицировано165 929+10 559
Скончалось1 537+86
Выздоровело21 327+1 462
Инфицировано3 724 688+83 853
Скончалось260 938+5 842
Выздоровело1 226 790+40 060
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Источник: РИА "Новости"

Круглинский пояснил, что у ЕГЭ нет альтернативы как у инструмента отбора абитуриентов. Он добавил, что такой формат экзамена нужен для конкурсного отбора, поскольку количество бюджетных мест в вузах меньше, чем количество желающих учиться.

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Провести вступительные экзамены по «старой» модели, которая существовала до ЕГЭ, нельзя, потому что абитуриенты поедут в разные города, что повысит риск роста заболеваемости коронавирусом. Круглинский также сказал, что нельзя провести экзамены дистанционно, так как поступающий может сидеть за компьютером, а рядом «будут стоять три репетитора». Кроме того, у абитуриентов могут быть разные технические возможности.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин предложил отменить ЕГЭ, так как из-за эпидемии коронавируса в России нет необходимых условий для его проведения. Источник «Интерфакса» в правительстве сообщал, что перенос ЕГЭ из-за коронавируса не исключен. Возможными сроками он назвал середину июля — начало августа. По данным собеседника агентства, по этой причине начало учебного года в вузах могут отложить на 1 октября.

В России за последние сутки выявили 10 559 новых случаев коронавируса в 82 регионах. Всего с начала эпидемии в стране умерли 1537 человек, выздоровели 21 327 пациентов.

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