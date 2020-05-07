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00:00 (мск), источник: РИА Новости

Путин предоставил страховые гарантии борющимся с коронавирусом врачам

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал указ о предоставлении дополнительных страховых гарантий медицинским работникам, борющимся с коронавирусом.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 00:32 MSK, 07.05
Инфицировано165 929+10 559
Скончалось1 537+86
Выздоровело21 327+1 462
Инфицировано3 742 665+86 021
Скончалось262 709+5 973
Выздоровело1 237 907+40 987
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Источник: РИА Новости

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что в случае смерти медицинского сотрудника единовременная выплата составит 2,7 миллиона рублей.

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Дополнительные страховые гарантии предоставят врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу, водителям скорой помощи, а также непосредственно работающим с пациентами, у которых подтвержден коронавирус, и с больными с подозрением на COVID-19.

Спецвыплаты медикам

В апреле президент также установил специальные выплаты медикам, работающим с пациентами с коронавирусом.

«Для врачей, непосредственно работающих с пациентами, заболевшими коронавирусной инфекцией, такая доплата составит 80 тысяч рублей в месяц», — рассказал тогда глава государства.

Кроме того, средний медицинский персонал — фельдшеры и медсестры — получат по 50 тысяч рублей в месяц, младший медперсонал — 25 тысяч рублей в месяц. Помимо этого, предусмотрены выплаты и для врачей скорой помощи размером в 50 тысяч рублей в месяц.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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