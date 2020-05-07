Путин предоставил страховые гарантии борющимся с коронавирусом врачам

Соответствующий документ опубликован на официальном
Отмечается, что в случае смерти медицинского сотрудника единовременная выплата составит 2,7 миллиона рублей.
Дополнительные страховые гарантии предоставят врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу, водителям скорой помощи, а также непосредственно работающим с пациентами, у которых подтвержден коронавирус, и с больными с подозрением на COVID-19.
В апреле президент также установил специальные выплаты медикам, работающим с пациентами с коронавирусом.
«Для врачей, непосредственно работающих с пациентами, заболевшими коронавирусной инфекцией, такая доплата составит 80 тысяч рублей в месяц», — рассказал тогда глава государства.
Кроме того, средний медицинский персонал — фельдшеры и медсестры — получат по 50 тысяч рублей в месяц, младший медперсонал — 25 тысяч рублей в месяц. Помимо этого, предусмотрены выплаты и для врачей скорой помощи размером в 50 тысяч рублей в месяц.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.