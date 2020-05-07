Первый канал прокомментировал ситуацию с журналистами в Белоруссии

«Подтверждаем высылку нашего корреспондента и лишение аккредитации всей съемочной группы. Считаем эти действия белорусских властей абсолютно безосновательными», — рассказали в
Ранее в среду белорусский государственный телеканал «Беларусь 1» сообщил, что МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу российского Первого канала после сюжета о ситуации с COVID-19 в республике за изложенную в нем недостоверную информацию.
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Ранее источник, знакомый с ситуацией, заявил РИА Новости, что лишение аккредитации съемочной группы Первого канала для работы в Белоруссии не обязывает этих журналистов покинуть страну — речь идет о невозможности осуществлять профессиональную журналистскую деятельность в Белоруссии.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.