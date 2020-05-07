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08:02 (мск), источник: Известия

США могут предложить альтернативу ВОЗ

Вашингтон может предложить альтернативу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), поскольку она якобы не справилась с распространением COVID-19. Такую возможность не исключил госсекретарь США Майк Помпео во время своего выступления в среду в эфире телеканала Fox Business.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 07:32 MSK, 07.05
Инфицировано165 929+10 559
Скончалось1 537+86
Выздоровело21 327+1 462
Инфицировано3 755 379+91 368
Скончалось263 831+6 530
Выздоровело1 245 418+46 029
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Источник: Reuters

На вопрос журналиста о планах американской администрации создать новую организацию с функциями ВОЗ Помпео ответил, что Белый дом сейчас оценивает, «какие дальнейшие действия являются наилучшими».

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«Президент поставил нам ясную цель: нельзя допустить, чтобы ВОЗ снова потерпела неудачу. Недопустимо, чтобы в ВОЗ поступали сотни миллионов американских долларов, если она не будет выполнять свои задачи», — добавил он.

По словам главы внешнеполитического ведомства, американская сторона намерена «найти способ», при котором США, «как и всегда, были бы лидером в выработке мер в сфере международного здравоохранения».

14 апреля президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон прекращает финансирование ВОЗ из-за того, что организация якобы допустила ошибки и скрывала данные о распространении коронавируса. Накануне госсекретарь США Майк Помпео объявил о желании Белого дома найти виновных в пандемии и привлечь их к ответственности.

После этого Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что США выбрали неподходящее время для прекращения финансирования ВОЗ.

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