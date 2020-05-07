США могут предложить альтернативу ВОЗ

На вопрос журналиста о планах американской администрации создать новую организацию с функциями ВОЗ Помпео ответил, что Белый дом сейчас оценивает, «какие дальнейшие действия являются наилучшими».
«Президент поставил нам ясную цель: нельзя допустить, чтобы ВОЗ снова потерпела неудачу. Недопустимо, чтобы в ВОЗ поступали сотни миллионов американских долларов, если она не будет выполнять свои задачи», — добавил он.
По словам главы внешнеполитического ведомства, американская сторона намерена «найти способ», при котором США, «как и всегда, были бы лидером в выработке мер в сфере международного здравоохранения».
14 апреля президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон прекращает финансирование ВОЗ из-за того, что организация якобы допустила ошибки и скрывала данные о распространении коронавируса. Накануне госсекретарь США Майк Помпео объявил о желании Белого дома найти виновных в пандемии и привлечь их к ответственности.
После этого Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что США выбрали неподходящее время для прекращения финансирования ВОЗ.