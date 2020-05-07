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09:57 (мск), источник: Lenta.Ru

ООН подсчитала бойцов ЧВК Вагнера в Ливии

На стороне маршала Халифы Хафтара в конфликте в Ливии участвует от 800 до 1200 сотрудников российской частной военной компании (ЧВК), известной как ЧВК Вагнера.

Источник: Reuters

Эти данные впервые подтвердили представители ООН в докладе, который пока что не был обнародован, сообщает AFP.

По данным анонимного источника агентства, российские наемники помогают силам Хафтара с обслуживанием и починкой техники, а также участвуют в боевых операциях: оказывают поддержку в качестве наводчиков артиллерии и авиации, снайперов и специалистов по радио-электронной борьбе.

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