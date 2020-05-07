Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Судьба невернувшихсяКак узнать о родственниках, погибших во Второй мировой войне
Фоторепортажи
26«Лучше меньше, да лучше»
22День работников скорой медицинской помощи в России
10:27 (мск), источник: Lenta.Ru

Стала известна предполагаемая судьба жалобы против Байдена из-за домогательств

Журналисты телеканала CNN проследили возможный путь жалобы, которую бывшая сотрудница Сената Тара Рид якобы направила против наиболее вероятного кандидата от Демократической партии на грядущих выборах, бывшего вице-президента США Джо Байдена после того, как подверглась домогательствам с его стороны.

Источник: AP 2020

Результаты их расследования о предполагаемой судьбе документа опубликованы на сайте телеканала.

Как отмечает CNN, до сих пор остается вопросом, существовала ли жалоба вообще. По словам самой Рид, она направила соответствующий документ в 1993 году в отдел кадров Капитолия. При этом женщина не смогла указать имя сотрудника или точное название подразделения, которое приняло ее заявление. В то же время Байден заявил, что никаких жалоб на него за то время, что он занимал пост сенатора от штата Делавэр, не поступало.

Как стало известно телеканалу, все документы, касающиеся 30-летней деятельности Байдена в Сенате, были переданы в Делавэрский университет в 2012 году.

После того, как Рид озвучила свои обвинения в адрес бывшего вице-президента, общественность призвала их рассекретить. Однако Байден высказался против подобной инициативы, заявив, что все записи станут общедоступными только после того, как он завершит свою публичную деятельность и политическую карьеру. Политик подчеркнул, что в нынешней ситуации, когда он участвует в президентской гонке, предоставлять доступ к документам широкой публике нельзя, поскольку сказанные им когда-то слова могут вырвать из контекста и использовать против него. Он также отметил, что жалоба Рид, если она действительно существует, не могла оказаться в университете, а должна храниться в Национальном архиве, куда передают все подобные документы.

Читайте также
Берни Сандерс раскрыл причины выхода из президентской гонки

В самом университете заявили, что смогут опубликовать переданные Байденом записи только с согласия самого политика. Там также подчеркнули, что ни бывший вице-президент, ни его представители не посещали университетские архивы с ноября 2019 года. До этого же при посещениях их всегда сопровождали сотрудники учебного заведения, поэтому у них не было возможности изъять какой-либо из документов.

В Национальном архиве, куда должны были быть переданы все кадровые документы, относящиеся ко времени сенаторства Байдена, заявили, что могут предоставить какую-либо информацию на этот счет только с позволения Сената. При этом в канцелярии Сената после соответствующего запроса пояснили, что не имеют права обнародовать имеющиеся у них документы, поскольку это запрещено федеральным законом. Более того, там сообщили, что не могут даже подтвердить или опровергнуть факт существования жалобы, поскольку это также являлось бы нарушением закона.

Бывшая сотрудница Сената Конгресса США около месяца назад рассказала миру о пережитых ею сексуальных домогательствах со стороны Джо Байдена. По словам Рид, в 1993 году в одном из коридоров Капитолия американский политик, который тогда занимал пост сенатора от штата Делавэр, без разрешения целовал ее, прикасался к ней, а также настаивал на интимных отношениях. Несмотря на то, что женщина рассказала о случившемся трем старшим помощникам Байдена и отделу сената по работе с персоналом, никаких мер в отношении политика принято не было. Офис Байдена в свою очередь категорически отверг обвинения, назвав иск о предполагаемом инциденте «ложным».

Следите за развитием темы Выборы президента США
 Изобретена первая в мире убивающая коронавирус вакцина
Звезда Comedy Woman рассказала об уменьшении груди
Число заразившихся коронавирусом в России возросло на 11 тысяч
Бизнесмена Анатолия Быкова подозревают в организации убийств
Власти разрешат перевозчикам не возвращать деньги за билеты
Российские регионы отказываются от ряда карантинных ограничений
В США смоделировали термоядерный удар по Москве
Ношение масок будут проверять с помощью камер
Вильфанд предупредил о сильной жаре в российских регионах
Здоровье
11 знаменитостей, которые перенесли коронавирус Актеры, музыканты, политики и ученые с мировым именем — о том, насколько разным бывает COVID-19.
Hi-Tech
Что будет, если позвонить на номер 1945 Узнаете, что происходило ровно 75 лет назад
Авто
Новый Mitsubishi Outlander может получить двигатель от Nissan И оба кроссовера будут построены на одной платформе
Кино
ТНТ ищет участников от 18 до 88 в реалити «Золото Геленджика» Сообщается, что в съемках нового шоу, которые пройдут летом, примут участие более 1000 человек со всей России
Новости партнеров
Коронавирус забрал мужа у Сати Казановой
"Россия вымрет": священник рассказал, что ждет народ после карантина
Степаненко прокомментировала возвращение Петросяна
Каменских своими телодвижениями уложила всех под стол
Популярные темы на «Детях»
Москвички, как вам живется без салонов красоты? Готовы потерпеть еще месяцок? 416
Пневмония по-московски 215
Третья прогулка по Петербургу 146
Лучшие книги 21 века 95
Леди
Жуков, Киркоров и другие звезды, похудевшие во время карантина Что объединяет Филиппа Киркорова, Сергея Жукова и Бритни Спирс? Их завидное желание заниматься спортом и правильно питаться.
Дом
Что делать с инфекционными больницами после окончания эпидемии
Когда москвичи начнут съезжать из съемных квартир из-за пандемии
Как уберечь свой дом от проникновения вируса
Москвичи испугались за свои квартиры из-за самоизоляции
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь