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15:26 (мск), источник: Forbes

Грузия с 1 июля откроет границы для иностранных туристов

Правительство Грузии объявило об открытии границ для иностранных туристов с 1 июля. Режим чрезвычайного положения в стране продлен до 22 мая.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 15:32 MSK, 07.05
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Источник: AFP 2020

Правительство Грузии приняло решение с 1 июля открыть границы для иностранных туристов. «С 15 июня Грузия откроется для предоставления местных туристических сервисов, а с 1 июля Грузия будет готова принять иностранных туристов», — заявил на заседании кабинета министров премьер-министр страны Георгий Гахария (цитата по РИА Новости).

Он подчеркнул, что Грузия «будет одной из первых стран, которая откроет свои границы и инфраструктуру, чтобы принять иностранных гостей».

Гахария также объявил, что будет снят запрет на въезд в некоторые города, введенный 15 апреля из-за пандемии коронавируса. 11 мая будут сняты ограничения на выезд и въезд в Тбилиси, с 14 мая будут открыты города Рустави и Гардабани, а 18 мая — город Марнеули. Ранее, 5 мая, уже были открыты Батуми и Кутаиси.

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Режим чрезвычайного положения, введенный в Грузии 21 марта, продлен до 22 мая. Кроме того, продолжает действовать комендантский час с 21.00 до 6.00 (с 20.00 до 5.00 мск).

С 27 апреля власти страны начали постепенно снимать введенные в рамках ЧП ограничения: гражданам было разрешено передвигаться на легковых автомобилях и такси, возобновили работу интернет-магазины и открытые сельскохозяйственные рынки.

7 мая премьер Гахария объявил, что с 11 мая будет разрешена деятельность всех производственных предприятий и магазинов розничной и оптовой торговли, которые не продают обувь и одежду и у которых есть вход со двора. Запрет на работу торговых центров пока сохраняется в силе, уточняет портал «Новости-Грузия».

За последние сутки в Грузии зарегистрировано пять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число заболевших достигло 615 человек, сообщает правительственный сайт о профилактике распространения коронавируса в стране Stopcov.ge. Девять человек умерли.

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