Трамп заявил о согласии Путина на поставку в Россию аппаратов ИВЛ из США

Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Путин принял его предложение поставить в Россию аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), передает Reuters. Детали он не уточнил.
О том, что Трамп и Путин поговорили по телефону, ранее в четверг сообщил Кремль. В его сообщении говорится о том, что США предложили направить в Россию партию медицинского оборудования, однако ответ Путина на это предложение не приводится.
В середине апреля пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков говорил, что Россия воспользуется предложением США о поставках аппаратов ИВЛ, если такая необходимость возникнет.
Россия 7 мая вышла на пятое место в мире по числу заболевших COVID-19, следует из данных университета Джонса Хопкинса. В России выявлено 177 160 заразившихся. Лидер списка — США, где число заболевших превышает 1,2 млн. Далее идут Испания, Италия и Великобритания — в каждой из этих стран насчитывается более 200 000 заболевших.
В начале апреля Россия отправила в США, где на тот момент было больше 200 000 заболевших, самолет с медицинским оборудованием. Посол России в США Анатолий Антонов тогда заявил, что самолет везет гуманитарный груз по линии Минпромторга, и отметил, что тем самым Россия «протягивает руку помощи американскому народу».
Однако официальный представитель Госдепартамента Морган Ортэгус заявил, что США «согласились приобрести у России необходимое медицинское оборудование, включая дыхательные аппараты и средства индивидуальной защиты».
Позднее российский МИД уточнил, что американская сторона оплатила половину груза, за остальное заплатил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), который с 2014 года находится под секторальными санкциями США в связи с конфликтом вокруг Украины.
Аппараты ИВЛ, доставленные в США из России, были сделаны «Уральским приборостроительным заводом», который входит в «Концерн Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ). С 2014 года КРЭТ также находится под санкциями США, как и все его «дочки».