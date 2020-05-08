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06:04 (мск), источник: РИА Новости

Госдеп обвинил Россию в «кампании дезинформации»

ВАШИНГТОН, 8 мая — РИА Новости. Госдепартамент провел в четверг специальный брифинг по России, на котором обвинил Москву во вмешательстве в дела Сирии и Ливии, а заодно и в дезинформации по COVID-19.

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РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 06:32 MSK, 08.05
Инфицировано177 160+11 231
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Инфицировано3 846 861+91 482
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Источник: Reuters
Россия усилила свое неконструктивное поведение на Ближнем Востоке с 2015 года, когда она расширила свои действия в Сирии в поддержку режима (президента Сирии Башара) Асада.
Кристофер Робинсон
первый зампомощника госсекретаря по делам Европы и Евразии

По его словам, Ливия в последнее время стала «следующим объектом злонамеренной деятельности России по использованию региональных конфликтов ради своих узких политических и экономических интересов».

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«Хотя Россия часто публично заявляет, что поддерживает политическое решение, например, в Сирии и Ливии, одновременно с этим она участвует в деятельности, которая подрывает политический мирный процесс и расширяет конфликт», — отметил дипломат.

Кроме того, он обвинил Россию в «кампании дезинформации» по дискредитации международных организаций, таких как ОЗХО.

«Россия также высказывала смехотворные заявления, что США ответственны за создание ИГ*, что “белые каски” в Сирии связаны с терроризмом и что спецслужбы Великобритании сфабриковали химатаку в Думе в 2018 году», — добавил Робинсон. МИД России, действительно, заявлял, что поддерживаемые Западом «белые каски» связаны с экстремистами и спецслужбами Великобритании.

«Кроме того, Россия ведет кампанию дезинформации по использованию пандемии COVID-19. Российская дезинформация утверждает, что США или страны Запада — это источник вируса, а также внушает неуверенность по поводу международного реагирования. Подобной тактикой Россия посылает ясный сигнал, что она хочет использовать мировой кризис для продвижения собственной дестабилизирующей повестки дня», — добавил Робинсон. Он не сказал, какие российские официальные лица, по его мнению, могли делать подобные утверждения.

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