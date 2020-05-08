Госдеп обвинил Россию в «кампании дезинформации»

Россия усилила свое неконструктивное поведение на Ближнем Востоке с 2015 года, когда она расширила свои действия в Сирии в поддержку режима (президента Сирии Башара) Асада.
По его словам, Ливия в последнее время стала «следующим объектом злонамеренной деятельности России по использованию региональных конфликтов ради своих узких политических и экономических интересов».
«Хотя Россия часто публично заявляет, что поддерживает политическое решение, например, в Сирии и Ливии, одновременно с этим она участвует в деятельности, которая подрывает политический мирный процесс и расширяет конфликт», — отметил дипломат.
Кроме того, он обвинил Россию в «кампании дезинформации» по дискредитации международных организаций, таких как ОЗХО.
«Россия также высказывала смехотворные заявления, что США ответственны за создание ИГ*, что “белые каски” в Сирии связаны с терроризмом и что спецслужбы Великобритании сфабриковали химатаку в Думе в 2018 году», — добавил Робинсон. МИД России, действительно, заявлял, что поддерживаемые Западом «белые каски» связаны с экстремистами и спецслужбами Великобритании.
«Кроме того, Россия ведет кампанию дезинформации по использованию пандемии COVID-19. Российская дезинформация утверждает, что США или страны Запада — это источник вируса, а также внушает неуверенность по поводу международного реагирования. Подобной тактикой Россия посылает ясный сигнал, что она хочет использовать мировой кризис для продвижения собственной дестабилизирующей повестки дня», — добавил Робинсон. Он не сказал, какие российские официальные лица, по его мнению, могли делать подобные утверждения.