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05:31 (мск), источник: Коммерсантъ

Трамп предложил отозвать Пулитцеровские премии за статьи о вмешательстве России

Президент США Дональд Трамп считает, что нужно забрать Пулитцеровские премии у журналистов, которые получили награду за статьи о вмешательстве России в президентские выборы США 2016 года. По мнению главы государства, оргкомитет Пулитцеровской премии «будет опозорен», пока не отзовет награды.

Источник: Reuters

«И всех этих писателей, так называемых журналистов, которые на самом деле никакие не журналисты, а жулики… нужно заставить вернуть эти Пулитцеровские премии. Потому что они все переврали… Все это было лживыми новостями, а они все — лживые СМИ. Оргкомитет Пулитцеровской премии, или кто бы там ни присуждал эти премии, будет опозорен до тех пор, пока они не заберут их обратно», — сказал Трамп журналистам (цитата по ТАСС).

Премией были отмечены публикации The New York Times. Журналисты получили награду за «серию захватывающих статей, написанных с риском для жизни».

Не сообщалось, за какие именно материалы присуждена премия, но издание рассказало, что речь идет о публикациях о российском вмешательстве.

Посольство России считает эти статьи русофобскими.

Ранее комитет Сената США по разведке опубликовал доклад, в котором поддержал выводы разведывательного сообщества и заявил, что Россия вмешивалась в американские выборы 2016 года с целью помощи действующему президенту Дональду Трампу.

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