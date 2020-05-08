Трамп предложил отозвать Пулитцеровские премии за статьи о вмешательстве России

«И всех этих писателей, так называемых журналистов, которые на самом деле никакие не журналисты, а жулики… нужно заставить вернуть эти Пулитцеровские премии. Потому что они все переврали… Все это было лживыми новостями, а они все — лживые СМИ. Оргкомитет Пулитцеровской премии, или кто бы там ни присуждал эти премии, будет опозорен до тех пор, пока они не заберут их обратно», — сказал Трамп журналистам (цитата по ТАСС).
Премией были отмечены публикации The New York Times. Журналисты получили награду за «серию захватывающих статей, написанных с риском для жизни».
Не сообщалось, за какие именно материалы присуждена премия, но издание рассказало, что речь идет о публикациях о российском вмешательстве.
Посольство России считает эти статьи русофобскими.
Ранее комитет Сената США по разведке опубликовал доклад, в котором поддержал выводы разведывательного сообщества и заявил, что Россия вмешивалась в американские выборы 2016 года с целью помощи действующему президенту Дональду Трампу.