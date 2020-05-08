Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 98-летний ветеран из РФ стала краудфандером-миллионером Зинаида Корнева благодаря своему YouTube-каналу собрала более 1,8 млн рублей
Фоторепортажи
17Подвиг медиков в годы Великой Отечественной войны
15Как Европа выходит из карантина
02:53 (мск), источник: Lenta.Ru

Саакашвили назвал неординарным решение назначить его на новую должность

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили назвал решение президента Украины Владимира Зеленского о своем назначении главой Исполнительного комитета реформ неординарным шагом. Об этом он написал у себя в Facebook.

Источник: Reuters

По словам Саакашвили, сам факт его назначения показывает, что Зеленский готов идти на неординарные шаги, против которых его отговаривало огромное количество людей. Бывший губернатор Одесской области считает, что те, кто отговаривал президента от этого решения, хотят сохранения на Украине статуса-кво. Он добавил, что Зеленский настроен на радикальные реформы и изменения.

Читайте также
Чем известен Михаил Саакашвили на Украине

Зеленский назначил Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ 7 мая. В России этот шаг комментировать отказались.

22 апреля стало известно, что Зеленский предложил Саакашвили занять пост вице-премьера по реформам. Позже появилась информация, что кандидатуре политика не хватает необходимого числа голосов в Верховной Раде. Власти Грузии, где бывший президент обвиняется в совершении нескольких преступлений, предупредили, что в случае назначения Саакашвили отзовут посла из Киева.

Спустя некоторое время сообщалось, что власти нашли новую должность для политика. Сам Саакашвили заявлял, что получит назначение в Национальный совет реформ.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
«Не воровать — этого мало». Зеленский объяснил, почему поддержал отставку кабмина
Во время загрузки произошла ошибка.
5 марта© Ньюстюб
 Три сценария восстановления туризма в 2020 году
Доктор Мясников о низком числе выздоровевших от коронавируса россиян
Трамп: Путин принял предложение о поставках аппаратов ИВЛ
В Москве задержан банкир Олег Власов
Коронавирус COVID-19: главные события 7 мая
Майку Тайсону предложили $20 миллионов за бой на кулаках
В апреле рост цен ускорился
Российские звезды лишатся недвижимости за рубежом из-за пандемии
Здоровье
В Италии заявили о создании способной убить коронавирус вакцины К клиническим испытаниям планируется приступить осенью.
Hi-Tech
Что происходит с ценами в России — яркие примеры В магазинах аномальные цены
Горячие темы на Авто
А жизнь-то налаживается... 234
самая автомобильная тема... 190
Три коротких впроса: 131
Жига 95
Кино
Мадонна сообщила, что переболела коронавирусом Певица рассказала о своем самочувствии
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
Дистанционное обучение старшеклассников продлевается до 31 мая Для учеников 1-8 и 10 классов занятия продолжатся в режиме свободного посещения
Леди
Дети войны рассказывают о своих судьбах в спецпроекте Леди Редакция Леди Mail.ru запустила спецпроект к 75-летию Победы.
Новости партнеров
20-летняя миллиардерша всколыхнула Сеть этим видео
Россияне хотят обновить Конституцию после победы над вирусом
Первый признак, что у вас бессимптомный COVID-19
Эксперт раскрыл главное: «Конституция – акт прямого действия» – жми!
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь