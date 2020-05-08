Саакашвили назвал неординарным решение назначить его на новую должность

02:53 (мск), источник: Lenta.Ru
По словам Саакашвили, сам факт его назначения показывает, что Зеленский готов идти на неординарные шаги, против которых его отговаривало огромное количество людей. Бывший губернатор Одесской области считает, что те, кто отговаривал президента от этого решения, хотят сохранения на Украине
Зеленский назначил Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ 7 мая. В России этот шаг комментировать отказались.
22 апреля стало известно, что Зеленский предложил Саакашвили занять пост
Спустя некоторое время сообщалось, что власти нашли новую должность для политика. Сам Саакашвили заявлял, что получит назначение в Национальный совет реформ.