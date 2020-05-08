В Минобороны сообщили сроки поступления «Циркона» на вооружение

Гиперзвуковая крылатая ракета «Циркон» будет иметь скорость 9 Махов (в девять раз выше скорости звука) и дальность полета более тысячи километров. Предполагается, что этими ракетами будут вооружаться как надводные корабли, так и подводные лодки ВМФ России.
Ориентировочные сроки принятия на вооружение комплекса — 2021−2022 годы.
Алексей Криворучкозаместитель министра обороны России (цитата по «РИА Новости»)
Первые испытания «Циркона» начались в минувшем декабре и проводились с борта фрегата проекта 22350 «Адмирал Горшков». В текущем году планируются его испытания с надводных кораблей проекта 22350 и многоцелевых атомных подводных лодок проекта 885 М.
В декабре президент России Владимир Путин заявил, что новые подлодки и фрегаты, которые получит Военно-морской флот (ВМФ) РФ, необходимо адаптировать для установки гиперзвуковых ракет 3М22, или «Цирконов». Кроме того, российский лидер заявил, корабли, усиленные новым вооружением, способны кардинально изменить ситуацию в случае начала боевых действий.
В августе гендиректор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов заявил, что в России проводятся испытания ракеты «Циркон».
В октябре Путин подтвердил, что корвет проекта 20385 «Гремящий» будет оснащен ракетами «Циркон».