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11:53 (мск), источник: РИА Новости

Путин рассказал о своей работе в органах госбезопасности

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин в интервью телерадиокомпании «Мир» рассказал, что во время работы в КГБ в основном работал по линии нелегальной разведки.

Источник: РИА Новости

«Конечно, мы должны всегда помнить, как вели себя наши предки — отцы, матери, дедушки и бабушки. И всегда руководствоваться тем, как они относились к Родине, Отечеству, особенно если оно в опасности», — сказал он.

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Исходя из этого наследия, люди должны строить свое собственное поведение, подчеркнул президент. Он добавил, что от нас самих зависит, как бы мы повели себя в условиях войны.

«Но то, как мы повели бы себя в аналогичной ситуации, должно зависеть от нас», — продолжил он.

«Мое первое место работы — органы государственной безопасности после окончания высшего учебного заведения — Ленинградского государственного университета. Довольно быстро я попал на работу во внешнюю разведку, в основном работал по линии нелегальной разведки. Нас там воспитывали в духе исключительной преданности Отечеству. Но не дай бог нам попасть в то положение, в которое попали в 1941 году наши отцы и деды», — заявил Путин.

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