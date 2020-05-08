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12:24 (мск), источник: Коммерсантъ

Грузия отозвала посла из Киева из-за назначения Саакашвили

Грузия отозвала посла из Киева для консультаций в связи с назначением бывшего президента Михаила Саакашвили главой украинского исполнительного комитета Национального совета реформ, сообщил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.

Источник: AP 2020

Вместе с тем Грузия не рассматривает разрыв дипломатических отношений или пересмотр стратегического партнерства, добавил он.

«Это принятая практика в дипломатических отношениях, которая указывает на возникновение определенных проблем в двусторонних отношениях, поэтому для определения будущих шагов необходима консультация с послом», — сказал господин Залкалиани журналистам (цитата по «Интерфаксу»).

Напомним, став президентом Украины, Владимир Зеленский в мае 2019 года вернул Михаилу Саакашвили украинское гражданство. Это позволило бывшему президенту Грузии вернуться в Киев и продолжить заниматься политикой. Позднее стало известно, что бывший президент Грузии может войти в состав украинского правительства. Его кандидатуру не поддержало большинство в Верховной раде. Накануне господин Зеленский назначил господина Саакашвили главой исполнительного комитета Национального совета реформ.

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