Грузия отозвала посла из Киева из-за назначения Саакашвили

Вместе с тем Грузия не рассматривает разрыв дипломатических отношений или пересмотр стратегического партнерства, добавил он.
«Это принятая практика в дипломатических отношениях, которая указывает на возникновение определенных проблем в двусторонних отношениях, поэтому для определения будущих шагов необходима консультация с послом», — сказал господин Залкалиани журналистам (цитата по «Интерфаксу»).
Напомним, став президентом Украины, Владимир Зеленский в мае 2019 года вернул Михаилу Саакашвили украинское гражданство. Это позволило бывшему президенту Грузии вернуться в Киев и продолжить заниматься политикой. Позднее стало известно, что бывший президент Грузии может войти в состав украинского правительства. Его кандидатуру не поддержало большинство в Верховной раде. Накануне господин Зеленский назначил господина Саакашвили главой исполнительного комитета Национального совета реформ.