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13:52 (мск), источник: РИА Новости

В Румынии число заразившихся коронавирусом превысило 14,8 тысячи

КИШИНЕВ, 8 мая — РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Румынии за сутки выросло на 312, до 14811, всего с начала пандемии умерли 898 человек, сообщил телеканал Digi 24 со ссылкой на группу стратегического общения по ситуации с коронавирусом при румынском кабмине.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 13:32 MSK, 08.05
Инфицировано187 859+10 699
Скончалось1 723+98
Выздоровело26 608+2 805
Инфицировано3 862 174+89 807
Скончалось269 881+5 692
Выздоровело1 291 490+39 250
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Источник: AFP 2020

Ранее власти страны сообщали о 14499 случаях заражения, 876 из которых стали летальными.

«На сегодня в Румынии подтверждено 14811 случаев заражения коронавирусом. Всего в Румынии умерли 898 человек, зараженных коронавирусом», — говорится в сообщении телеканала.

При этом власти отмечают, что 6423 пациента вылечились и были выписаны из больниц.

Президент Румынии Клаус Йоханнис 16 марта объявил о введении режима ЧС из-за коронавируса. Ранее власти страны приняли решение отменить авиасообщение с Италией, а также с Испанией. В Румынии отменили занятия в детских садах и школах, запрещены массовые мероприятия, закрыты торговые центры и точки общепита, в стране введен комендантский час. Лицам старше 65 лет запрещено выходить из дома без особой необходимости. В уезде Сучава введен карантин.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,6 миллиона случаев заражения, более 254 тысяч человек скончались.

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Карта распространения COVID-19 в мире. По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 13:32 MSK, 08.05
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