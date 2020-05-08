В Румынии число заразившихся коронавирусом превысило 14,8 тысячи

Ранее власти страны сообщали о 14499 случаях заражения, 876 из которых стали летальными.
«На сегодня в Румынии подтверждено 14811 случаев заражения коронавирусом. Всего в Румынии умерли 898 человек, зараженных коронавирусом», — говорится в сообщении телеканала.
При этом власти отмечают, что 6423 пациента вылечились и были выписаны из больниц.
Президент Румынии Клаус Йоханнис 16 марта объявил о введении режима ЧС из-за коронавируса. Ранее власти страны приняли решение отменить авиасообщение с Италией, а также с Испанией. В Румынии отменили занятия в детских садах и школах, запрещены массовые мероприятия, закрыты торговые центры и точки общепита, в стране введен комендантский час. Лицам старше 65 лет запрещено выходить из дома без особой необходимости. В уезде Сучава введен карантин.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,6 миллиона случаев заражения, более 254 тысяч человек скончались.