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14:17 (мск), источник: Коммерсантъ

Посол Польши прокомментировал демонтаж мемориала расстрелянным полякам в Твери

В четверг, 7 мая, администрация Тверского медицинского университета демонтировала две мемориальные таблички, установленные на здании в начале 1990-х.

Одна доска была посвящена жертвам репрессий 1930-х годов, вторая — расстрелянным в годы Второй мировой войны польским военнопленным. В здании вуза в 1930—1950-е годы находились Управление НКВД-МГБ по Калининской (ныне — Тверской) области и его внутренняя тюрьма, где были расстреляны поляки. Ранее городская прокуратура посчитала, что эти мемориальные таблички были установлены с нарушением федерального законодательства.

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«Снятие мемориальных табличек с фасада здания Медицинского университета в Твери на первый взгляд кажется локальным событием. Но на самом деле его значимость куда шире: оно отражает важные тенденции, которые сегодня имеют место в России», — заявил «Ъ» посол Польши в Москве Влодзимеж Марчиняк.

По его словам, «хотя затронута и польская сторона», но на самом деле «речь идет об отношении к российской истории в целом».

«Это вопрос исторического самосознания, исторической памяти самих россиян», — заявил он. Господин Марчиняк сообщил также, что читал публикацию в тверском СМИ, где «снятие мемориальных досок связывалось с Днем Победы». «У меня складывается впечатление, что чем больше в России говорится об исторической памяти, тем отчетливее наблюдается стремление забывать исторические факты и погружаться в беспамятство. На мой взгляд, это очень печально», — заявил он «Ъ».

Отметим, что общество «Мемориал» назвало демонтаж табличек примером фальсификации истории.

«Вдвойне отвратительно, что это было провокационно приурочено к кануну 75-й годовщины Победы, — говорится в официальном заявлении “Мемориала”.— Тверские власти не остановились перед тем, чтобы осквернить наш праздник. Если правительство Российской Федерации не предпримет немедленных и решительных шагов, то на страницах газет всего мира статьи о юбилее Победы будут соседствовать с информацией об уничтожении в России памяти об одном из самых тяжких преступлений Второй мировой войны».

Галина Дудина, Александр Черных

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