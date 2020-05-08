И вновь продолжается Ким

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын возобновил прерванную в связи с его недавним отсутствием дипломатическую активность, поздравив сегодня китайского лидера Си Цзиньпина с «уверенной победой в войне против беспрецедентной пандемии».
Неожиданное «устное личное послание» Си Цзиньпину изобилует хвалебной риторикой в адрес Китая и его руководителя, отмечая особую близость КНДР и КНР. Перед этим Ким Чен Ын никак публично не отреагировал на награждение его российской юбилейной медалью Победы. Посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора передал медаль, которой северокорейского лидера наградил российский президент Владимир Путин, главе МИД КНДР Ли Сон Гвону. На этом фоне о желании встретиться с северокорейским лидером заявил
О том, что вновь появившийся на публике после трехнедельного отсутствия Ким Чен Ын направил «устное личное послание» председателю КНР Си Цзиньпину, сегодня сообщило северокорейское агентство ЦТАК.
Не уточнив, почему для послания была выбрана столь необычная форма и как оно было отправлено в Пекин, ЦТАК обильно цитирует Ким Чен Ына, выражающего восхищение КНР и ее руководителем. В ситуации, когда Китай находится под нарастающим давлением США и их союзников, возлагающих на Пекин ответственность за распространение COVID-19, Ким Чен Ын поздравил китайского лидера Си Цзиньпина с «уверенной победой в войне против беспрецедентной пандемии».
Уважаемый высший руководитель товарищ Ким Чен Ын отметил, что рад успехам Китая как своим собственным, и выразил уверенность, что под мудрым руководством генерального секретаря товарища Си Цзиньпина партия и народ Китая будут укреплять и беспрестанно увеличивать уже достигнутые успехи для достижения окончательной победы.
Примечательно, что, заявив о победе Китая в борьбе с пандемией, накануне 9 мая Ким Чен Ын при этом публично не отреагировал на награждение его российской юбилейной медалью «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов».
В указе российского президента Владимира Путина, присвоившего почетную награду 36-летнему Ким Чен Ыну, подчеркивается, что северокорейский лидер внес «большой личный вклад в увековечение памяти погибших и погребенных на территории КНДР советских граждан и проявил заботу о сохранности захоронений и мемориалов советских воинов в Корейской
Напомним, что на территории Северной Кореи находятся 11 братских и 345 отдельных могил, в которых захоронены 1375 советских военнослужащих. В сообщении российского посольства в Пхеньяне, распространенном накануне Дня Победы, отмечается, что «в боях за освобождение Кореи в 1945 году погибли и умерли от ран более 4,7 тыс. советских солдат». При этом одной из главных достопримечательностей Пхеньяна стал монумент Освобождения — советским военным, погибшим в боях за освобождение Кореи от японской оккупации в 1945 году.
На официальных фотографиях из Дворца съездов Мансудэ запечатлены стоящие друг напротив друга и облаченные в медицинские маски глава северокорейской дипломатии и посол Мацегора. Хотя, по официальным данным, в Северной Корее нет ни одного случая заражения коронавирусом.
Ким Чен Ына не было в Москве и пять лет назад, во время празднования 70-летия Победы: тогда воспользоваться приглашением и приехать на торжества не позволили дела дома.
Тем не менее в интервью ТАСС Александр Мацегора еще раз выразил особую благодарность северокорейскому лидеру, указав на то, что «руководство нашей страны просто не могло не отметить вклада товарища Ким Чен Ына в это благородное дело сохранения памяти». «Я с большим удовлетворением встретился с министром иностранных дел КНДР и передал через него эту медаль товарищу Ким Чен Ыну», — заявил российский дипломат. И добавил: «В КНДР подчеркивают, что в победе во Второй мировой войне Советский Союз сыграл решающую, определяющую роль. Сегодня, кстати, министр еще раз об этом сказал, и из этой оценки как раз вытекает такое отношение к нашим монументам».
Ким Чен Ын не появлялся на публике с начала апреля, отсутствуя в течение целых 20 дней, в связи с чем ведущие мировые СМИ захлестнула волна публикаций о якобы перенесенной им операции на сердце, за которыми последовали предположения о его возможной смерти.
Однако 2 мая живой и невредимый Ким Чен Ын, как ни в чем не бывало, вновь предстал перед телекамерами, посетив церемонию открытия Сунчхонского завода химических удобрений.
После этого в ряде западных СМИ, еще недавно наиболее активно «хоронивших» Ким Чен Ына, появилась версия о том, что на самом деле Пхеньян, возможно, сегодня предъявляет миру двойников своего вождя, которых у него, несмотря на столь экзотическую и нетипичную для недоедающих корейцев внешность, сразу два. Тему двойников, в частности, развивает газета The New York Post, со ссылкой на источник в Гонконге две недели назад сообщившая о том, что Ким Чен Ын, вероятно, скончался после тяжелой болезни.
В свою очередь, с новым заявлением, дезавуирующим версию о том, что лидер КНДР мог перенести операцию на сердце, выступила в среду Национальная разведывательная служба (НРС) Южной Кореи. «Сообщения о проблемах Ким Чен Ына со здоровьем абсурдны. Нет никаких признаков того, что он перенес операцию», — цитирует южнокорейское агентство «Ренхап» неназванного представителя НРС.
Более подробно позицию южнокорейских спецслужб изложил 6 мая зампред парламентского комитета по разведке Ким Бен Ги. «Разведка считает, что председатель Ким сосредоточился на внутренних кадровых перестановках, проводя лично совещания по
Разведслужба полагает, что по крайней мере хирургических процедур или операций, связанных с сердцем, не проводилось. Если бы речь шла о проблемах с сердцем, то, какой бы легкой ни была операция, контролировать состояние здоровья северокорейского лидера должны были бы около
четырех-пятинедель.
Обратив внимание на то, что председатель Ким возобновил свою публичную активность с посещения Сунчхонского завода фосфорных удобрений, строительством которого он руководил лично, южнокорейский депутат выразил мнение о том, что своим появлением на этом объекте Ким Чен Ын «продемонстрировал уверенность в способности добиться возрождения страны собственными силами».
Судя по всему, в то, что у Ким Чен Ына возникли серьезные проблемы со здоровьем, не верят и в Токио. Сегодня газета «Санкей» опубликовала интервью японского премьера Синдзо Абэ, подтвердившего свое желание встретиться с Ким Чен Ыном без предварительных условий, чтобы добиться возвращения на родину японцев, похищенных северокорейской разведкой еще в 70-е годы прошлого века. В прошлом году Синдзо Абэ уже не раз выражал готовность провести переговоры с Ким Чен Ыном для обсуждения весьма чувствительной для Токио проблемы.
Напомним, что в 2002 году Пхеньян впервые признал факт похищения 13 граждан Японии, 5 из них вернулись на родину. Остальные были объявлены умершими.
В мае 2014 года правительства Японии и КНДР договорились провести новое расследование похищений японских граждан, однако работа так и не сдвинулась мертвой точки.
«Наша позиция совершенно не изменилась. И мы предпримем всевозможные шаги по самым различным каналам», — подтвердил Синдзо Абэ свою решимость найти «окно возможностей» для встречи с пока недоступным для него северокорейским лидером.
Сергей Строкань